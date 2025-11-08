Agricoltura, acqua e prezzi: a Manfredonia il “Dialogo Libero” tra Palumbo e il mondo delle campagne

Manfredonia. Un confronto diretto con chi vive ogni giorno tra i campi, alle prese con costi in crescita, burocrazia e cambiamenti climatici.

È lo spirito di “Dialogo Libero”, l’incontro promosso dal candidato al Consiglio regionale Libero Palumbo (lista Decaro Presidente) in programma domenica 9 novembre, alle 19.30, nella sede elettorale “A casa di Libero” in Corso Manfredi 40, di fronte al Bar Gatta.

Al centro dell’appuntamento ci saranno i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli del territorio, chiamati a portare esperienze, problemi e proposte in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.

Ospite della serata sarà Michele Abbaticchio, coordinatore regionale della lista Decaro Presidente, da anni impegnato sui temi dello sviluppo locale e delle aree interne.

Le priorità del mondo agricolo

Il confronto punterà a mettere a fuoco alcune delle questioni più urgenti per l’agricoltura di Capitanata:

Caro prezzi e redditività: la forbice tra costi di produzione e prezzi riconosciuti agli agricoltori, con molte aziende schiacciate tra rincari energetici e margini sempre più ridotti.

Gestione dell’acqua e infrastrutture irrigue: la necessità di investimenti su invasi, reti e manutenzione per fronteggiare siccità e fenomeni estremi.

Accesso ai fondi del PSR: bandi spesso complessi, tempi lunghi e burocrazia che scoraggiano soprattutto le realtà più piccole.

Ricambio generazionale: le difficoltà dei giovani che vorrebbero investire in agricoltura, tra accesso al credito, terre disponibili e formazione.

L’obiettivo dichiarato da Palumbo è tradurre le istanze raccolte in proposte concrete da portare in Regione, costruendo un canale stabile di ascolto con il mondo agricolo.

“Protagonisti insieme”, non solo slogan

“Protagonisti insieme” – lo slogan della campagna che campeggia sulla locandina – viene presentato come un metodo di lavoro: non promesse calate dall’alto, ma un percorso che parte dai territori.

“L’agricoltura è un pilastro dell’economia locale – è il messaggio che accompagna l’iniziativa – ma troppo spesso chi lavora la terra resta l’ultimo ad essere ascoltato. Con ‘Dialogo Libero’ vogliamo ribaltare questa logica: prima si ascolta chi conosce i problemi, poi si scrivono i programmi”.

L’incontro del 9 novembre si inserisce, così, in una serie di appuntamenti tematici che accompagneranno la corsa di Palumbo verso il voto di fine mese, con l’intento di costruire un’agenda regionale che parta dalle esigenze reali di agricoltori, lavoratori e imprese.