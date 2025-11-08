Borgo Incoronata (Foggia), 5 novembre 2025 – È un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dai cittadini, dalle imprese agricole e dai titolari di attività commerciali di Borgo Incoronata, alle porte di Foggia. In un comunicato congiunto, il Comitato di quartiere chiede “un intervento immediato delle istituzioni” dopo l’ennesimo episodio di criminalità registrato la sera del 5 novembre, quando anche gli operatori del 118 sono stati vittime di intimidazioni durante il servizio.

Negli ultimi mesi, denunciano residenti e imprenditori, si sono moltiplicati i tentativi di furto ai danni delle aziende agricole, dei negozi e dei cittadini, con danni economici “ingenti” e un clima crescente di paura. A questi episodi si sommano furti di auto e atti vandalici che, di fatto, rendono “insostenibile” la situazione per chi vive e lavora nella borgata. “Non possiamo più tollerare che un’area così importante per l’economia della provincia resti priva di adeguata vigilanza e controllo”, affermano i rappresentanti del Comitato di quartiere.

Da qui la richiesta di rafforzare immediatamente la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e di procedere all’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di garantire un controllo costante dei punti più sensibili.

Nel comunicato si sottolinea come l’intimidazione agli operatori del 118 rappresenti “un ulteriore campanello d’allarme” sulla gravità della situazione: “È inaccettabile che chi presta soccorso venga messo in pericolo. Serve una risposta ferma e coordinata da parte delle istituzioni”, aggiunge il Comitato.

Le imprese, i cittadini e le associazioni del territorio fanno appello al Comune di Foggia, alla Prefettura e alle Forze dell’ordine affinché siano adottate “misure urgenti e strutturali per riportare serenità e sicurezza a Borgo Incoronata”. La richiesta è chiara: non solo un intervento emergenziale, ma un piano organico di presidio e prevenzione, capace di garantire una tutela stabile per una zona che rappresenta un tassello importante dell’economia agricola provinciale e che oggi si sente esposta e poco protetta.