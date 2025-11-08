Caro gasolio, porto e futuro della pesca: le marinerie della Capitanata a confronto con Libero Palumbo

Manfredonia. La pesca come identità, lavoro e futuro per centinaia di famiglie. Le difficoltà del comparto, tra caro carburante e normative sempre più stringenti, saranno al centro dell’incontro “Dialogo Libero – Le marinerie della Capitanata”, in programma sabato 8 novembre, alle 19.30, nella sede “A casa di Libero” in Corso Manfredi 40 a Manfredonia.

A promuovere l’iniziativa è il candidato al Consiglio regionale Libero Palumbo (lista Decaro Presidente), che ha scelto di dedicare un appuntamento specifico alle marinerie del Golfo e della Capitanata, a poche settimane dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.

Gli ospiti

Alla serata parteciperanno:

Pasquale Pappalardo , presidente regionale di AGCI Puglia , organizzazione di rappresentanza delle cooperative, da tempo impegnata nella difesa dei diritti dei pescatori;

Michele Abbaticchio, coordinatore regionale della lista Decaro Presidente, chiamato a raccogliere le istanze del territorio e a trasformarle in impegni di programma.

Emergenze e prospettive del settore

Il confronto con armatori, marinai e operatori del settore si concentrerà su alcuni nodi cruciali:

Caro gasolio e costi di gestione : un problema che rende sempre più difficile tenere le barche in mare e mantenere la competitività rispetto ad altre flotte.

Normative comunitarie e quote di pesca : regole percepite come penalizzanti per il Mediterraneo e per le marinerie locali, con molte specie sottoposte a limiti che mettono a rischio la sopravvivenza di intere imprese.

Condizioni di lavoro e sicurezza a bordo : la richiesta di maggiori tutele per i lavoratori del mare, spesso esposti a rischi e precarietà.

Valorizzazione del prodotto locale : la necessità di filiere più corte, marchi di qualità e strumenti di promozione del pescato del Golfo di Manfredonia e della Capitanata.

Porto e infrastrutture: manutenzione, dragaggi, servizi alla marineria e collegamenti logistici che riguardano direttamente la competitività del comparto.

Un format di ascolto

L’appuntamento di sabato rientra nel ciclo di incontri “Dialogo Libero”, pensato per dare voce ai protagonisti del lavoro e dell’economia reale.

“Non possiamo parlare di sviluppo della costa senza mettere al centro chi in mare ci vive – sottolineano dallo staff di Palumbo –. Le marinerie della Capitanata hanno bisogno di certezze e di una Regione che le accompagni, non che le ostacoli”.

Con questo evento, il candidato intende lanciare un segnale chiaro: la pesca non è un settore residuale, ma un tassello strategico della politica regionale su portualità, turismo e tutela ambientale. (nota stampa).