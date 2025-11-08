Foggia, 8 novembre 2025 – Il gruppo consiliare “Con Foggia” schiera ufficialmente le proprie forze al fianco di Rosario Cusmai, candidato al Consiglio regionale nella lista “Per la Puglia”. L’annuncio arriva dal capogruppo Achille Capozzi, che in una nota parla di una scelta «di orgoglio e convinzione» maturata dopo un percorso di confronto politico e personale.

«Un uomo del territorio»

Per Capozzi, Cusmai rappresenta il profilo più adatto a dare voce alla Capitanata nel prossimo Consiglio regionale.

«Rosario Cusmai è una persona che ha sempre messo al centro la nostra comunità – afferma il capogruppo –. È un uomo del territorio, che conosce i bisogni reali delle famiglie, delle imprese e dei giovani. Con lui, Foggia può finalmente tornare ad avere voce nelle scelte regionali».

La scelta di appoggiarlo, spiega “Con Foggia”, nasce da una visione condivisa di sviluppo e partecipazione civica, lontana dalle promesse generiche e fondata su progetti considerati concreti e realizzabili.

Progetti, non promesse

Nel comunicato, Capozzi insiste sulla serietà e sulla continuità di impegno dimostrate da Cusmai negli anni, sottolineandone la capacità di dialogo con i diversi mondi sociali ed economici del territorio.

«Non cerchiamo promesse, ma progetti concreti. Rosario Cusmai ha dimostrato negli anni serietà, presenza e capacità di dialogo. È il profilo giusto per portare in Regione il volto autentico della nostra terra, con la passione e l’equilibrio che lo contraddistinguono».

L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a una politica «fatta di contenuti e di risultati», in cui la Capitanata possa diventare motore di crescita per l’intera Puglia.

«Una rappresentanza che unisce»

“Con Foggia” affida a Capozzi anche un messaggio più marcatamente politico: serve una rappresentanza che lavori per superare divisioni interne e campanilismi.

«Abbiamo bisogno di una rappresentanza che sappia unire, non dividere – sottolinea – e Rosario Cusmai incarna perfettamente questa idea di politica: radicata nei valori, ma proiettata verso il futuro. Con lui, Foggia non chiede favori: chiede solo di poter contare».

«Una nuova stagione per la nostra terra»

Il comunicato si chiude con un appello alla mobilitazione del mondo civico e delle realtà locali che si riconoscono in questo progetto:

«Sosteniamo Rosario Cusmai perché crediamo in una Puglia che non dimentichi nessuno e in una Foggia che sappia rialzarsi con orgoglio. È il momento di unire le forze e di costruire, insieme, una nuova stagione per la nostra terra».

Con questa presa di posizione, il gruppo consiliare “Con Foggia” entra dunque ufficialmente in campo nella campagna per le Regionali 2025, puntando sulla candidatura di Cusmai come strumento per riportare il territorio foggiano al centro dell’agenda politica regionale.