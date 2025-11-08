Con la moto contro una sbarra, muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni di Bolgare (Bergamo) ha perso la vita questa sera in un tragico incidente stradale avvenuto a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

Il giovane, in sella alla sua moto, si è schiantato contro una sbarra metallica che delimita il parcheggio di una macelleria. L’impatto è stato estremamente violento: secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver superato il semaforo all’incrocio tra via Matteotti e via San Rocco, in direzione di via Brescia.

A seguirlo c’era un amico, che ha assistito impotente alla scena e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo e un’automedica, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Lo riporta ansa.it.