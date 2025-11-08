La sete della Capitanata preoccupa, ma il rubinetto – almeno per ora – non è a rischio. In provincia di Foggia la crisi idrica è concreta: le riserve complessive degli invasi pugliesi sono inferiori del 42% rispetto alla media storica e la diga di Occhito, il grande bacino sul confine tra Puglia e Molise da cui dipendono gran parte dei consumi del territorio, contiene circa 41 milioni di metri cubi d’acqua. Un livello tra i più bassi mai registrati. Eppure, nonostante i numeri allarmanti, il sistema potabile regge ancora.

Secondo l’Acquedotto Pugliese, che gestisce l’approvvigionamento idrico in gran parte della regione, il quadro è delicato ma sotto controllo grazie a una serie di interventi tecnici introdotti nelle ultime settimane. Tra questi, la riduzione della pressione nelle ore serali e notturne, misura che consente di limitare i prelievi, contenere le perdite e allungare l’orizzonte di sicurezza sulla disponibilità d’acqua per usi domestici almeno fino al prossimo gennaio.

L’ingegnere Antonio De Leo, direttore industriale di Aqp, in un recente intervento ha ricordato come l’azienda stia puntando da anni su tre direttrici: recupero delle perdite, efficientamento delle reti e diversificazione delle fonti. Il lavoro sulle condotte, spesso datate e soggette a dispersioni, ha permesso di salvare milioni di metri cubi che altrimenti sarebbero andati dispersi. Un impegno che oggi diventa fondamentale in una fase in cui ogni goccia pesa.

La campagna di sensibilizzazione “Siamo in riserva” va nella stessa direzione: Aqp chiede ai cittadini di modificare le proprie abitudini, ridurre gli sprechi e usare l’acqua con maggiore responsabilità. Docce più brevi, lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, stop a usi impropri come il lavaggio di cortili e auto: piccoli gesti quotidiani che, moltiplicati per centinaia di migliaia di utenze, possono fare la differenza.

Sul fronte infrastrutturale, l’Acquedotto Pugliese sta portando avanti anche opere strategiche come il potenziamento del riuso delle acque depurate in agricoltura e la realizzazione dell’impianto di dissalazione sul fiume Tara. Il riutilizzo delle cosiddette “acque affinate” permette di destinare una quota maggiore di risorsa di qualità all’uso potabile, mentre il ricorso ai dissalatori rappresenta un investimento di lungo periodo per svincolare, almeno in parte, il sistema idrico regionale dall’andamento sempre più irregolare delle piogge.