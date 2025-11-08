Beppe Vessicchio è morto oggi a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, per le complicanze di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Il maestro era ricoverato in rianimazione da alcuni giorni; la famiglia ha chiesto riservatezza e ha fatto sapere che i funerali si svolgeranno in forma privata.

Con lui se ne va uno dei volti più riconoscibili e amati della musica italiana: direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore, ma anche personaggio televisivo diventato icona pop grazie alle sue apparizioni al Festival di Sanremo e in programmi come “Amici di Maria De Filippi”.

La frase «Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio» è entrata nell’immaginario collettivo, trasformando un direttore d’orchestra in un simbolo generazionale.

Dagli esordi a Napoli al mito dell’Ariston

Giuseppe “Beppe” Vessicchio nasce a Napoli il 17 marzo 1956. Muove i primi passi nella vivacissima scena musicale partenopea degli anni Settanta, lavorando come arrangiatore e musicista con artisti come Edoardo Bennato, Peppino Di Capri, Peppino Gagliardi, Nino Buonocore e altri protagonisti della canzone italiana.

La svolta arriva con la lunga collaborazione con Gino Paoli, di cui firma arrangiamenti e canzoni destinate a diventare classici. Sono anni in cui il suo nome comincia a circolare con forza nell’industria discografica: dietro tante canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana c’è la sua mano discreta ma inconfondibile.

Dal 1990 il suo volto diventa familiare al grande pubblico grazie al Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston dirige per decine di artisti e, nel corso del tempo, vince quattro edizioni come direttore d’orchestra. Ogni volta che il presentatore annuncia il suo nome, la platea esplode in un applauso che col tempo diventa un rito fisso del Festival.

Sanremo lo consacra definitivamente: Vessicchio è il “maestro” per antonomasia, l’uomo che con un solo gesto della bacchetta incarna tradizione, competenza e calore umano.

Il volto televisivo: da “Amici” al culto social

Accanto a Sanremo, Vessicchio entra stabilmente nelle case degli italiani con il talent “Amici di Maria De Filippi”, dove per anni è insegnante, arrangiatore, punto di riferimento per generazioni di giovani cantanti e musicisti.

La sua figura – la barba bianca, lo sguardo buono, il tono pacato – diventa materiale perfetto per meme, vignette, citazioni sui social. Ma dietro la trasformazione in icona pop resta soprattutto il rispetto unanime del mondo della musica: colleghi, orchestrali, tecnici e interpreti raccontano un professionista rigoroso ma sempre capace di proteggere e valorizzare gli artisti sul palco, mai se stesso.

La ricerca, i libri, i pomodori che crescono con la musica

Negli ultimi anni il maestro affianca alla carriera televisiva e concertistica una intensa attività di ricerca, concentrata sugli effetti delle frequenze musicali sulla materia vivente e sul benessere delle persone.

Da queste esperienze nasce il libro “La musica fa crescere i pomodori”, che diventa anche uno spettacolo–concerto portato in tour in tutta Italia: racconti, esperimenti, musica eseguita dal vivo e un modo nuovo di spiegare che la musica non è solo intrattenimento, ma una forma di energia capace di influenzare profondamente la realtà.

Vessicchio si impegna anche nella formazione delle nuove generazioni di musicisti, partecipando a master universitari e progetti dedicati alla prevenzione e alla cura degli artisti, sia dal punto di vista professionale che umano.

La malattia e l’addio

Da tempo il maestro non nascondeva di avere problemi ai polmoni, collegandoli anche alla propria storia familiare e all’infanzia trascorsa in un contesto industriale pesante. In più occasioni aveva raccontato di portare nei polmoni “i segni di ciò che aveva respirato da bambino” e di aver visto i genitori colpiti da malattie legate all’amianto.

Negli ultimi giorni il quadro clinico si è aggravato rapidamente a causa di una polmonite interstiziale. Il ricovero al San Camillo non è bastato a fermare l’evoluzione della malattia e, nel pomeriggio di oggi, il maestro si è spento a 69 anni.

L’Italia della musica lo sta salutando con messaggi carichi di affetto: colleghi, cantanti, orchestrali, ex allievi dei talent, chiunque abbia lavorato almeno una volta con lui sottolinea la sua capacità di restare sempre al servizio della musica, anche quando il rumore mediatico intorno a Sanremo diventava assordante.

Il legame con la provincia di Foggia (e con Manfredonia)

Il rapporto di Beppe Vessicchio con la Capitanata non è fatto solo di ammirazione a distanza: nel corso degli anni il maestro è stato più volte presente fisicamente in provincia di Foggia, lasciando ricordi vivi tra pubblico, musicisti e operatori culturali del territorio.

Manfredonia – Teatro comunale “Lucio Dalla”

Una delle tappe più significative è Manfredonia, dove Vessicchio è protagonista, al Teatro comunale “Lucio Dalla”, dello spettacolo–concerto “La musica fa crescere i pomodori” (stagione di prosa 2018/2019 “Peso Piuma”). In quella serata la sua ricerca sulle frequenze musicali incontra il pubblico sipontino tra racconti, aneddoti, esperimenti sonori e l’accompagnamento dei musicisti che lo seguono nel progetto. È un incontro molto partecipato, che conferma quanto il suo nome riesca a richiamare anche il pubblico più giovane.

Foggia – Teatro “Umberto Giordano”

Un altro momento importante è la sua presenza al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia per un concerto di beneficenza intitolato, tra gli altri, ad “Aspettando Sanremo”. In quell’occasione il maestro sale sul palco in un contesto di solidarietà – raccolta fondi per l’addestramento di cani guida per non vedenti – accanto a giornalisti, cantanti e orchestre: il mondo sanremese, di cui è stato per anni protagonista, incontra la generosità della Capitanata.

Cinque Reali Siti – Premio Ladogana

Il legame con il territorio si rafforza ulteriormente con la partecipazione al Premio Ladogana, ospitato presso la cantina Agricola Ladogana nella zona dei Cinque Reali Siti. Qui Vessicchio riceve un riconoscimento come “Ambasciatore del Gusto e della Solidarietà dei Cinque Reali Siti” e presenta ancora una volta il suo libro “La musica fa crescere i pomodori”, in un dialogo tra musica, cultura del vino e identità rurale del territorio.

Un filo che unisce Napoli, Sanremo e la Capitanata

Tra Napoli – dove tutto è iniziato –, il palco di Sanremo e le tappe in provincia di Foggia, emerge il ritratto di un musicista capace di tenere insieme mondi diversi: la grande industria discografica e i teatri di provincia, la televisione nazionale e le comunità locali.

Possiamo chiudere il ricordo così: