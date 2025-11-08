Edizione n° 5878

7 Novembre 2025

7 Novembre 2025

RAPINATA Foggia, anziana rapinata in casa: cinque arresti

Cinque persone ritenute gravemente indiziate di una violenta rapina avvenuta il 21 ottobre 2024 ai danni di un’84enne foggiana

Foggia, anziana rapinata in casa: cinque arresti

Foggia, anziana rapinata in casa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

I Carabinieri della Compagnia di Foggia, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute gravemente indiziate di una violenta rapina avvenuta il 21 ottobre 2024 ai danni di un’84enne foggiana.

Secondo la ricostruzione investigativa, la donna era stata aggredita alle spalle mentre rientrava nella sua abitazione nel quartiere San Lorenzo. I malviventi, con il volto coperto da mascherine chirurgiche, l’avevano trascinata all’interno, legata a una sedia e imbavagliata, costringendola ad aprire la cassaforte. Dall’abitazione erano stati asportati gioielli, orologi e denaro contante per un valore di diverse migliaia di euro, prima che i rapinatori si dessero alla fuga a piedi.

Attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza e altre attività tecniche, i Carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire la dinamica del colpo e a individuare due complici che avevano agito come vedette all’esterno del complesso residenziale. Le indagini hanno permesso di accertare che la rapina sarebbe stata pianificata da una 31enne foggiana, conoscente della vittima, con l’aiuto del proprio compagno, un 26enne di Carapelle, e di altri tre uomini legati da rapporti di parentela e amicizia.

Durante una perquisizione nell’abitazione di due degli indagati, i militari hanno rinvenuto una lettera dattiloscritta con dettagli operativi sulla rapina, comprese le abitudini della vittima e le precauzioni per evitare di essere scoperti. Inoltre, dai telefoni sequestrati sono emersi messaggi compromettenti che confermerebbero una lunga fase preparatoria, con sopralluoghi e studio della zona.

I cinque arrestati dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso e sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Foggia. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.

