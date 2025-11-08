Gorizia, svolta nel caso dell’ex postino scomparso: trovati resti umani nel giardino di casa

Importante sviluppo nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, l’ex postino di 70 anni sparito nel 2019 a Sagrado, in provincia di Gorizia. Nel giardino della sua villetta sono stati rinvenuti resti umani, che ora saranno sottoposti ad accertamenti anatomopatologici per verificare se appartengano all’uomo, scomparso ormai da sei anni.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un nuovo sopralluogo disposto dalla Procura di Gorizia, coordinato dalla pm Giulia Cappella. Le ricerche, condotte da una trentina di operatori tra Carabinieri del Nucleo Investigativo, Vigili del Fuoco e tecnici specializzati, sono state rese possibili grazie all’impiego del georadar e di unità cinofile, che hanno individuato anomalie nel terreno portando alla scoperta dei resti. L’intervento si è svolto nella giornata di venerdì, quasi due anni dopo l’ultimo sopralluogo nella stessa abitazione.

Nell’inchiesta risultano indagati per omicidio e soppressione di cadavere la convivente di Mezzalira e il fratello di lei. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero avuto un ruolo nella misteriosa scomparsa del pensionato, avvenuta senza alcuna traccia nel 2019.

Gli accertamenti sui resti rinvenuti sono affidati ai periti nominati dalla Procura, che dovranno stabilire con precisione l’identità e l’epoca del decesso. L’esito delle analisi sarà determinante per chiarire la dinamica dei fatti e valutare eventuali ulteriori sviluppi giudiziari nel caso.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.