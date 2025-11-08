La Gradinata Est Manfredonia prende posizione al fianco della tifoseria del Fasano dopo il divieto di trasferta imposto ai tifosi brindisini in vista della sfida Manfredonia-Fasano.

Venerdì è arrivata l’ufficialità: la vendita dei biglietti è stata vietata ai residenti della provincia di Brindisi. Una decisione che ha subito scatenato la reazione del tifo organizzato sipontino, che con i fasanesi è legato da un rapporto di gemellaggio ormai consolidato.

«Il Fasano non è un gruppo ospite, è famiglia – scrivono gli ultras biancocelesti nel comunicato intitolato Questo calcio non ci appartiene –. Eppure, anche stavolta, si vieta a prescindere. Senza criterio. Senza rispetto. Senza vergogna».

“Basta con questo calcio blindato”

Nel testo, la Gradinata Est non entra nel merito degli episodi avvenuti allo stadio “Vito Curlo”, ma sceglie di puntare il dito contro la logica dei divieti generalizzati:

«Non siamo qui a giudicare quanto accaduto allo stadio Vito Curlo. Non siamo qui a puntare il dito. Siamo qui a dire basta. Basta con questa repressione mascherata da sicurezza. Basta con questo calcio blindato, svuotato, silenziato».

Gli ultras manfredoniani denunciano una gestione della sicurezza che, a loro dire, penalizza in primo luogo le tifoserie organizzate e la dimensione popolare del calcio:

«Trasferte vietate per principio»

«Settori ospiti chiusi anche quando c’è fratellanza»

«Cancelli montati per dividere il nulla»

Un elenco che, nelle intenzioni della curva, sintetizza l’assurdità di provvedimenti percepiti come punitivi e sproporzionati.

“Trasferte libere” e “Ultras liberi di viaggiare”

La Gradinata Est rivendica il diritto al tifo in casa e in trasferta come elemento fondante della propria identità:

«Come Ultras, viviamo queste ingiustizie sulla nostra pelle. E non ci stiamo. “Trasferte libere”, “Ultras liberi di viaggiare” non sono slogan. Sono ideali. Sono diritti. Sono voce. E questa voce non la spegnerete».

Il comunicato sottolinea anche le ricadute economiche e sportive delle restrizioni:

per le società, che rinunciano a incassi ritenuti «vitali»,

per i tifosi, privati della “magia” delle partite di cartello,

per l’atmosfera degli stadi, sempre più svuotati e silenziati.

“Domenica le solite cancellate a dividere il nulla”

Lo sguardo si sposta quindi sulla gara di domenica al “Miramare”, che si giocherà senza la presenza dei tifosi ospiti:

«Domenica, al Miramare, vedremo le solite cancellate montate per separare il vuoto. A cosa servono se non c’è nessuno da dividere?»

Un’immagine forte, scelta dalla Gradinata Est per sottolineare il paradosso di barriere e recinzioni che finiscono, secondo gli ultras, solo per testimoniare l’assenza del tifo avversario e non la sua gestione.

“Massima solidarietà al popolo fasanese”

Il passaggio più significativo del comunicato è la dichiarazione di vicinanza ai tifosi del Fasano:

«Esprimiamo massima solidarietà al popolo fasanese. Il nostro gemellaggio va oltre ogni divieto. La passione non si chiude con un’ordinanza. La fratellanza non si spegne con un comunicato».

La chiusura è una dichiarazione d’intenti che suona come un manifesto:

«Non ci avrete mai come volete voi».

Con questa presa di posizione, la Gradinata Est Manfredonia non solo contesta il singolo provvedimento, ma si inserisce nel più ampio fronte del tifo organizzato contrario alle limitazioni generalizzate sulle trasferte e alla progressiva “blindatura” degli stadi italiani.