BALLON D'ESSAI

SCHILLACI // Amati attacca Schillaci: “Dice che in Puglia si muore e in Veneto si vive. Decreto o si dimetta”
8 Novembre 2025 - ore  13:20

CALEMBOUR

"LA UCCIDO" // “Se non mi arrestate uccido mia moglie”: 48enne si consegna ai carabinieri
8 Novembre 2025 - ore  12:06

Home // Manfredonia // Innocenza Starace (AVS), la richiesta ora in Regione: “Animali a lenta crescita fuori dai capannoni”

STARACE Innocenza Starace (AVS), la richiesta ora in Regione: “Animali a lenta crescita fuori dai capannoni”

"Sono convinta – sottolinea Starace – che ci sia bisogno di una giustizia e di un’attenzione complessiva per tutto l’ambiente: animali, piante, acqua e persone"

Innocenza Starace (AVS), la richiesta ora in Regione: “Animali a lenta crescita fuori dai capannoni”

Innocenza Starace (AVS), la richiesta ora in Regione: “Animali a lenta crescita fuori dai capannoni”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfreedonia, 08 novembre 2025. «Ho sottoscritto oggi la richiesta dell’associazione Essere Animali e porterò in Regione la proposta per un’acquacoltura davvero sostenibile».
L’avvocata Innocenza Starace, candidata al Consiglio regionale della Puglia con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), annuncia così il suo impegno sul fronte del benessere animale e della tutela ambientale.

Al centro dell’iniziativa, tre punti chiave:

  1. Fondi per eliminare le gabbie negli allevamenti

  2. Sostegno alle aziende che scelgono animali a lenta crescita

  3. Possibilità per questi animali di uscire dai capannoni, favorendo forme di allevamento più rispettose delle loro esigenze etologiche.

«Sono convinta – sottolinea Starace – che ci sia bisogno di una giustizia e di un’attenzione complessiva per tutto l’ambiente: animali, piante, acqua e persone. Non si può più pensare a politiche che separino il benessere umano da quello degli ecosistemi che ci ospitano».

La candidata AVS ribadisce quindi la volontà di portare in Consiglio regionale una visione integrata, in cui le scelte su agricoltura, allevamento e acquacoltura tengano insieme tutela ambientale, salute pubblica e diritti degli animali, dando seguito concreto alle richieste avanzate dalle associazioni che da anni lavorano su questi temi.

LASCIA UN COMMENTO