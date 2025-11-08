La storia di zio Matteo, Padre Pio e il capitano Masone ph claudio castriotta

Sul retro di una vecchia fotografia, una scritta a penna: 23 marzo 1946. È la data in cui mio zio Matteo posa accanto al capitano americano Masone e a Padre Pio, nel convento di San Giovanni Rotondo. Alle spalle del frate stimmatizzato, appena visibile, si intravede un altro religioso con una lunga barba bianca. Mio zio non fece in tempo a dirmi il suo nome: un dettaglio sfuggito alla memoria, ma non alla storia che quella fotografia racconta.

Il Quartier Generale alla Capitaneria di Manfredonia

In quegli anni il Quartier Generale degli Alleati, a Manfredonia, era ospitato nella Capitaneria di Porto. Di primo mattino l’aria profumava di pulito: quella sensazione arrivava dalla fitta boscaglia dell’Arena Giardino, che si estendeva lì vicino.

Dietro l’arena, dove sorgeva un lavatoio pubblico, tante donne hanno visto passare la guerra: truppe tedesche, inglesi e americane, reparti misti che transitavano, sostavano, occupavano case e spazi. Gli americani rimasero in città fino al 1948 circa, e molti paesani lavoravano con loro.

Mio zio Matteo era diventato uno dei loro uomini di fiducia: per capacità, serietà e intraprendenza, gli affidarono incarichi importanti. Risolveva problemi, faceva da tramite, gestiva situazioni delicate. E, in quegli anni difficili, riusciva anche a guadagnare bene.

Il legame tra il capitano Masone e Padre Pio

Il capitano Masone apparteneva a una famiglia di emigranti originaria del Beneventano. Un suo zio, trasferitosi in America, era sacerdote in una città statunitense. Proprio questo zio sacerdote era conterraneo di Padre Pio: i due si conoscevano e, nonostante la distanza, si tenevano in contatto attraverso telegrammi.

Fu così che, in quella mattina del 23 marzo 1946, su richiesta insistente – quasi pregata – del capitano Masone, mio zio Matteo accettò di accompagnarlo a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio.

Arrivati al convento, il frate li accolse con grande disponibilità, anche in virtù del legame con il sacerdote in America, suo paesano. Padre Pio, che di solito era poco propenso a farsi fotografare, quella volta fece un’eccezione: acconsentì a una foto ricordo.

Nella fotografia scattata al convento, alla sinistra di chi guarda c’è Padre Pio, il frate stimmatizzato; dietro di lui, leggermente in ombra, un anziano frate con una lunga barba bianca; al centro, in abiti civili, mio zio Matteo; accanto a lui, in uniforme, il capitano Masone. Una scena ferma nel tempo, testimone di un incrocio singolare fra storia locale, vicende familiari e figure che avrebbero segnato la devozione di intere generazioni.

Gli americani a Manfredonia e la Capitaneria come presidio

La presenza degli americani a Manfredonia non fu solo militare. Molti cittadini collaboravano con loro, trovando un impiego in un periodo in cui il lavoro era un lusso. Il presidio della Capitaneria di Porto funzionava in modo eccellente ed era frequentato da illustri personalità, soprattutto in campo medico.

I dottori al seguito delle truppe alleate curavano la popolazione con medicinali e strumenti sanitari all’avanguardia per l’epoca: cure e tecnologie che noi, in quegli anni, potevamo solo sognare a occhi aperti.

Con la fine del periodo delle truppe alleate, Manfredonia si ritrovò come molti altri paesi colpiti dalla guerra: provata, ferita, ma non distrutta. In qualche modo, rispetto ad altre realtà del Mezzogiorno, eravamo stati “beneficiati”, per grazia di Dio, dalla sorte e dalle circostanze.

Una città alla fine di una rotta e all’inizio di un rilancio

Gli alleati lasciarono un paese alla fine di una rotta e all’inizio di un faticoso rilancio. Bisognava affrontare, con sforzo e stanchezza, le tante mancanze di fabbisogno alimentare, risalire da un declino che consumava la vista e le mani.

Le donne, chine sui panni al lavatoio pubblico, lavavano, sfregavano, tingevano gli indumenti di lana. Con quei colori ridavano vita alle stoffe e, simbolicamente, coloravano anche la vita di una comunità che cercava di rialzarsi.

Manfredonia, in quegli anni, era assopita: una terra di fango e incertezza, di emarginazione, ma anche di testarda volontà di rinascita.

Il ricordo dell’Arena Giardino

Rivedo ancora quel luogo nelle parole dei racconti di famiglia: le mattine di settembre, quando si andava a fare la spesa al mercatino con la mamma. Si passava davanti all’Arena Giardino; sul lato opposto della strada correva un lungo muro alto che recintava il boschetto.

Le pietre del muro avevano un colore scuro, un po’ muschiato, intervallato da chiazze chiare, come se qualcuno avesse passato la calce per “lavarle”. Sopra quel muro si muovevano numerosi passeri, tra il fruscio delle tantissime piante che rendevano l’aria di quella zona fresca, salubre, quasi terapeutica.

Era un’aria di ingenua onestà, di gente che si rimboccava le maniche per costruire una nuova Manfredonia.

Una fotografia come memoria di un’epoca

Quella foto, scattata il 23 marzo 1946, non è solo un ricordo di famiglia: è uno specchio di un’epoca. Nello stesso scatto convivono la fede di Padre Pio, la storia di emigranti divenuti ufficiali dell’esercito americano, la determinazione di un giovane di Manfredonia – mio zio Matteo – che seppe farsi apprezzare dagli Alleati, e lo sfondo silenzioso di un’Italia che cercava di ritrovare se stessa dopo la guerra.

Dietro a quei volti – alcuni noti, altri anonimi – c’è una città che, tra la Capitaneria, l’Arena Giardino, il lavatoio pubblico e il mercatino, imparava pian piano a rialzarsi, a ricostruire, a sperare di nuovo.