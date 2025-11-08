Manfredonia: domenica al Miramare arriva la capolista Fasano

Sfida di alta classifica e dal sapore particolare quella in programma domenica 9 novembre alle 14:30 allo stadio “Miramare” di Manfredonia, dove il Fasano affronterà i padroni di casa per l’11ª giornata del Girone H di Serie D.

La squadra di Luigi Agnelli arriva all’appuntamento da capolista, forte del successo per 3-2 sul Francavilla, che ha permesso di consolidare il primo posto. Dall’altra parte, il Manfredonia di Luigi Pezzella è reduce da una buona prestazione a Pagani, dove ha ceduto soltanto nel finale alla Paganese, mantenendo l’undicesima posizione con 11 punti, tredici in meno rispetto al Fasano.

La direzione di gara è affidata a Gabriele Sciolti della sezione di Lecce, coadiuvato da Vincenzo Pallone di Vicenza ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa. Per motivi di sicurezza, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi fasanesi, ma l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento sul canale ufficiale della società ospitante.

“Manfredonia rappresenta qualcosa di speciale, ma ora dobbiamo pensare solo al campo – ha dichiarato Agnelli –. Ci aspetta una gara impegnativa contro una squadra esperta e organizzata, soprattutto in casa. Serviranno mentalità, cattiveria e consapevolezza dei nostri mezzi”.

Il tecnico biancazzurro potrà contare su un gruppo coeso e rinforzato dai nuovi innesti, deciso a confermare solidità e continuità in questo brillante avvio di stagione. Per il Fasano capolista, il derby del “Miramare” sarà un banco di prova importante per difendere la vetta e consolidare le proprie ambizioni.

Lo riporta antennasud.com.