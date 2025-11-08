Edizione n° 5878

Home // Manfredonia // Manfredonia, Energas. Le associazioni locali ribadiscono: “Una minaccia per la città e la sua storia”

MINACCIA Manfredonia, Energas. Le associazioni locali ribadiscono: “Una minaccia per la città e la sua storia”

Le associazioni cittadine tornano a far sentire la loro voce sulla vicenda Energas, ribadendo un no fermo e definitivo all’impianto di stoccaggio di GPL

Manfredonia, Energas. Le associazioni locali ribadiscono: “Una minaccia per la città e la sua storia”

No Energas - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Le associazioni cittadine tornano a far sentire la loro voce sulla vicenda Energas, ribadendo un no fermo e definitivo all’impianto di stoccaggio di GPL previsto a Manfredonia. In un comunicato stampa congiunto, i promotori dell’iniziativa sottolineano che la battaglia contro il progetto non si è mai fermata, nonostante il recente silenzio mediatico.

Non abbiamo smesso di lottare – affermano –. Abbiamo incontrato il sindaco Domenico La Marca, che ha assicurato il suo pieno sostegno, S.E. Padre Franco Moscone, che continua a incoraggiarci con la sua dedizione, e l’onorevole Giandiego Gatta, che ha confermato il suo impegno e proposto ulteriori azioni concrete”. Le associazioni spiegano inoltre di aver ricevuto nuova documentazione sulla vicenda, ora oggetto di analisi tecniche, scientifiche e legali, per programmare le prossime iniziative.

Nel comunicato si evidenzia la totale incompatibilità psicologica, ambientale ed economica di un insediamento industriale “ad alto rischio di incidente rilevante”, come previsto dalla Direttiva Seveso, con la storia e la memoria collettiva di Manfredonia. “Una città – si legge – segnata da incidenti gravi e gravissimi legati al passato petrolchimico: l’arsenico del 1976, la fuga di ammoniaca del 1978 e l’incendio del 1984, che ancora oggi pesano nella coscienza della comunità”.

Pensare che un territorio così provato possa accettare un deposito da 60 milioni di litri di GPL, collocato a ridosso dell’abitato, su faglie sismiche attive e a pochi chilometri da una base NATO operativa, è una grave sottovalutazione del rischio e del sentimento popolare”, prosegue la nota.

Le associazioni richiamano inoltre la nota del 4 agosto 2025 dell’Autorità Portuale, nella quale, pur non rilevando motivi ostativi alla concessione demaniale, si riconosce “una profonda contrarietà della comunità locale all’iniziativa della Energas”.

Il comunicato si conclude con un appello: “Confidiamo nell’impegno del sindaco La Marca a difendere la salute pubblica, l’ambiente e le vere prospettive di sviluppo economico di Manfredonia, coinvolgendo tutte le istituzioni e le forze politiche. Andremo avanti fino alla fine. Sosteneteci e partecipate”.

Firmatari del comunicato:
CAONS – Associazioni operanti nel sociale (Presidente Ing. Matteo Starace);
UnionImprese Italia – Manfredonia (Responsabile dott. Franco Palmieri);
Manfredonia Nuova (Presidente Prof.ssa Iolanda D’Errico);
FareAmbiente (Presidente Geologo Francesco Bacchelli);
Prof. Michele Illiceto, filosofo e scrittore;
Italia Nostra – sezione Terra dell’Angelo (Presidente Michele Conoscitore);
LIPU Puglia (Presidente Enzo Cripezzi);
CittadinanzAttiva – Manfredonia (Responsabile Prof.ssa Eleonora Pellico);
Cooperativa pescatori “Sirio” (Presidente Michela Di Candia);
Vittoria De Salvia, operatrice turistica.

Lo riporta ilsipontino.net.

