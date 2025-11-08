Mattinata (Fg) – Cuccioli appena nati, venuti alla luce nel fango, senza alcun riparo dal freddo e dalle intemperie. È la scena che si sono trovate davanti le volontarie di un gruppo di tutela animale, chiamate da alcuni cittadini nella zona Belvedere di Mattinata.

“Queste sono le situazioni che dobbiamo affrontare senza nessun aiuto”, denunciano, sottolineando come l’ennesima cucciolata non sterilizzata finisca per trasformarsi in un’emergenza continua.

Secondo quanto riferito dalle attiviste, i piccoli sarebbero stati partoriti all’aperto, in un’area di fortuna, tra fango e freddo, senza alcun riparo: “Sono nati nel fango, adesso fa freddo e loro non hanno neanche un piccolo riparo dove rifugiarsi”, spiegano.

Il rifugio che normalmente ospita animali in difficoltà è al completo: “Non abbiamo un buco in rifugio dove metterli – proseguono – tutti li segnalano a noi pensando che possiamo fare i miracoli, ma non è così”.

Da qui l’appello diretto alla cittadinanza di Mattinata e dei comuni vicini: chiunque abbia la Mattinata, cuccioli appena nati nel fango: “Moriranno di freddo, aiutateci”isponibilità di uno spazio sicuro – un garage, una stanza, un recinto protetto – può offrire uno stallo temporaneo, mentre le volontarie si impegnano a garantire tutto il necessario per la loro sopravvivenza e ad accompagnare poi il percorso di adozione.

“Se qualcuno ha un posticino dove ospitarli, noi provvediamo con il cibo e ci occuperemo dell’adozione”, assicurano. L’allarme è chiaro: lasciare i cuccioli esposti alle basse temperature potrebbe essere fatale. “Aiutateli, moriranno a stare fuori”, è il grido di dolore che rivolgono alla comunità.

Nel mirino anche il silenzio delle istituzioni: “Le istituzioni dove sono?”, chiedono le volontarie, denunciando l’assenza di interventi strutturali su sterilizzazioni, randagismo e supporto ai rifugi.

L’appello è a contattare le attiviste solo per soluzioni concrete, evitando polemiche o richieste generiche di intervento: “Contattateci solo per offrire soluzioni concrete e non per polemizzare o dirci semplicemente di aiutarli”.

Per chi può offrire uno stallo o un aiuto operativo, il riferimento indicato è Giusy – 347 691 8921.

Hashtag social: #cuccioliappenanati #salviamoli.