Dal 13 novembre tre motobarche autorizzate torneranno a pescare vongole nel compartimento marittimo di Manfredonia, in un tratto di mare compreso tra Foce Aloisa e la zona a sud della città. Si tratta di un’area in cui il monitoraggio scientifico ha rilevato una disponibilità della risorsa ritenuta sufficiente, seppur limitata, e dove l’attività di pesca sarà regolamentata da rigidi vincoli di tutela ambientale e di controllo.

L’avvio della campagna è il risultato di una procedura pubblica e trasparente indetta dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, alla quale hanno potuto partecipare tutte le imprese del comparto. Le tre imbarcazioni selezionate potranno operare due volte a settimana, per la durata di un mese. La comunicazione formale è stata trasmessa dal presidente del Consorzio, Giuseppe Di Rita, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Quote giornaliere e ripartizione del pescato

Il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università Aldo Moro di Bari ha fissato un prelievo massimo giornaliero di 750 kg di vongole della specie Chamelea gallina. Tale quantitativo sarà suddiviso in parti uguali tra le tre imprese di Manfredonia che hanno manifestato interesse e sono risultate assegnatarie dell’autorizzazione.

La decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, composto, oltre che dal presidente Di Rita, da Giovanni Zanzarelli, Domenico Di Mauro, Massimo Trombetta e dal vicepresidente Michele Castelluccia. L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare la ripresa dell’attività economica con la gestione sostenibile della risorsa, evitando eccessi di sfruttamento in una fase ancora delicata per gli stock.

Prima applicazione del Piano Rigetti nel compartimento di Manfredonia

L’iniziativa riveste particolare rilievo perché, per la prima volta nel compartimento marittimo di Manfredonia, vengono applicate in maniera organica le misure previste dal cosiddetto “Piano Rigetti”, introdotto dalla normativa comunitaria per la gestione delle risorse di molluschi bivalvi.

Come spiega Walter Graziani, Direttore generale dell’Organismo nazionale di programmazione dei Consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi e direttore del Consorzio Molluschi Nord Gargano, è stato predisposto un disciplinare specifico, sottoposto alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e successivamente approvato dalla Direzione generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura del MASAF.

Il disciplinare regola nel dettaglio le modalità di pesca, controllo e registrazione del prodotto, in linea con le indicazioni europee sul principio di prevenzione e salvaguardia ambientale.

Controlli su taglia e tracciabilità del prodotto

Un aspetto centrale del nuovo assetto gestionale riguarda i controlli sul pescato. Il presidente Di Rita, o un suo delegato, dovrà registrare il peso e il numero dei sacchi per ciascuna partita di prodotto conferita da ogni imbarcazione. Attraverso ispezioni visive e controlli a campione sarà verificata la conformità delle vongole alle dimensioni minime UE, che non possono essere inferiori a 22 millimetri. È inoltre prevista la possibilità di effettuare una seconda vagliatura per eliminare eventuali esemplari sottotaglia. Il sistema di verifica e certificazione punta a garantire non solo il rispetto rigoroso della normativa comunitaria, ma anche una maggiore tracciabilità del prodotto lungo la filiera.

Nel commentare l’avvio delle nuove misure, il presidente Di Rita ha elogiato “l’eccellente lavoro e la sensibilità del direttivo”, sottolineando come si sia raggiunto “un elevato grado di maturità” nella gestione delle risorse, in grado di tenere insieme le esigenze delle imprese locali e la tutela dell’ecosistema marino. Graziani ha ricordato che il Consorzio Molluschi Nord Gargano, riconosciuto meno di un anno fa, si sta ponendo “all’avanguardia a livello nazionale” nelle pratiche di gestione e salvaguardia dei molluschi bivalvi, confermando il ruolo di Manfredonia come uno dei laboratori più avanzati in Italia nella sperimentazione di modelli di pesca sostenibile.

Le nuove regole rappresentano quindi un banco di prova importante: da un lato per misurare la capacità del comparto di rispettare limiti e vincoli fissati sulla base di dati scientifici; dall’altro per verificare come una gestione più rigorosa della risorsa possa tradursi, nel medio periodo, in maggiori garanzie per l’ambiente Marino e per il futuro economico delle imprese del territorio.