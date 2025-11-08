Nas Carabinieri Bari, sigilli a due studi di fisioterapia: "Mancano requisiti sanitari e autorizzazioni" - CC NAS

Strutture allestite in locali non idonei: sospesa l’attività per un valore stimato di 600 mila euro. Maxi sanzione da 20 mila euro per ciascun professionista

BARI – Due studi di fisioterapia sono stati chiusi nel capoluogo pugliese al termine di una serie di controlli sulla sicurezza sanitaria disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. I militari del NAS di Bari hanno accertato che due fisioterapisti, seppur regolarmente abilitati alla professione, esercitavano la loro attività in locali privi delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa.

L’indagine rientra in una più ampia campagna di verifiche avviata a livello nazionale su studi professionali e strutture sanitarie private, con l’obiettivo di tutelare i pazienti e garantire il rispetto degli standard minimi di sicurezza. Nel corso di queste ispezioni, l’attenzione dei Carabinieri del NAS di Bari si è concentrata su due studi cittadini che, da un primo esame documentale, presentavano profili di possibile irregolarità.

Studi senza requisiti sanitari e strutturali

Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di verificare che gli studi erano stati allestiti all’interno di immobili non conformi ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività sanitarie: spazi non adeguati, carenze sul piano igienico-sanitario e assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente.

In particolare, è emerso che entrambi i professionisti operavano come se si trattasse di studi regolarmente autorizzati, ricevendo pazienti e svolgendo trattamenti fisioterapici in ambienti che, pur essendo adibiti a uso professionale, non risultavano riconosciuti come struttura sanitaria dalla normativa regionale e nazionale.

La legge, infatti, prevede che le attività sanitarie, anche quando svolte da singoli professionisti abilitati, debbano essere esercitate in locali che rispettino precisi standard igienici, strutturali e di sicurezza (percorsi, spogliatoi, servizi, impiantistica a norma, adeguata ventilazione e illuminazione), oltre ad essere autorizzati dalle aziende sanitarie territorialmente competenti.

Intervento dell’ASL e sospensione immediata

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stato interessato il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL di Bari, chiamato a esprimersi sulla conformità delle strutture. Il personale del SISP, dopo i sopralluoghi, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività in entrambi gli studi.

Secondo le stime fornite nel corso dell’operazione, il valore complessivo delle attività sospese ammonta a circa 600 mila euro. Un dato che dà la misura del volume di lavoro che i due studi avevano sviluppato nel tempo, nonostante l’assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

Oltre al blocco dell’attività, per i due fisioterapisti sono scattate anche pesanti sanzioni amministrative: a ciascuno è stata contestata una multa di 20 mila euro per l’esercizio in strutture non autorizzate.

Professionisti abilitati, ma regole aggirate

Un elemento centrale emerso dai controlli è che i due fisioterapisti risultano regolarmente abilitati: in possesso, cioè, del titolo necessario per esercitare la professione. Il problema non riguarda quindi la qualifica personale, ma il contesto in cui le prestazioni venivano erogate.

I Carabinieri del NAS sottolineano da tempo come l’abilitazione professionale non esoneri dall’obbligo di rispettare le norme sulle strutture sanitarie. La tutela della salute dei pazienti passa infatti non solo attraverso le competenze del singolo operatore, ma anche tramite la conformità dei locali, delle attrezzature e dei percorsi assistenziali.