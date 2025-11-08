FOGGIA, 8 novembre 2025. Nuovo colpo di scena nel processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, agricoltore di Manfredonia ucciso nelle campagne di Zapponeta il 12 marzo 2022.

Nel pomeriggio di ieri, 7 novembre 2025, davanti alla Corte d’Assise di Foggia, non si è tenuta l’udienza tecnica che avrebbe dovuto essere dedicata all’ascolto dei consulenti balistici della difesa dell’imputato, Giuseppe Rendina, agricoltore di Trinitapoli già condannato all’ergastolo per il duplice omicidio dei Cirillo (padre e figlio, Gerardo e Pasquale Davide Cirillo).

Al loro posto, il difensore di Rendina ha depositato un’istanza di ricusazione dei giudici della Corte d’Assise, determinando il rinvio del processo al 5 dicembre prossimo.

Secondo quanto emerso in aula, il legale di Rendina ha chiesto che l’attuale collegio della Corte d’Assise venga sostituito, sostenendo che i giudici si sarebbero già espressi in maniera tale da compromettere la loro imparzialità, avendo firmato la sentenza con cui lo stesso Rendina è stato condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Cirillo, avvenuto nelle campagne tra Cerignola e Manfredonia.

Proprio questo precedente pronunciamento, secondo la difesa, costituirebbe motivo di incompatibilità: i giudici che hanno già valutato la posizione di Rendina in un altro procedimento per omicidio non potrebbero, a parere del collegio difensivo, giudicarlo con la necessaria terzietà anche nel processo per l’uccisione di Ciociola.

L’istanza sarà ora esaminata dalla Corte d’Appello di Bari, competente a decidere sulla ricusazione.

Fino a quella pronuncia, il processo resta di fatto sospeso.

L’udienza del 7 novembre avrebbe dovuto segnare un passaggio importante dell’istruttoria dibattimentale: in programma vi era infatti l’audizione dei periti balistici nominati dalla difesa, chiamati a intervenire sul tema dell’arma del delitto e sulle dinamiche dello sparo.

La presentazione dell’istanza di ricusazione ha però cambiato completamente l’agenda: il presidente della Corte d’Assise ha preso atto della richiesta e ha rinviato il procedimento al 5 dicembre 2025, data fissata in attesa che la Corte d’Appello di Bari si pronunci.

Se l’istanza verrà rigettata, il processo riprenderà davanti all’attuale Corte d’Assise, che potrà procedere con l’escussione dei periti balistici e con il prosieguo del dibattimento. Se l’istanza verrà accolta, sarà necessario cambiare i giudici della Corte d’Assise, con una nuova composizione del collegio e un fisiologico allungamento dei tempi del processo.

Il procedimento penale

Nel corso della precedente udienza del 17 ottobre 2025, come già riportato da StatoQuotidiano nell’articolo dedicato (“Rendina sceglie il silenzio in aula: il 7 novembre i consulenti della difesa sull’arma del delitto”), Giuseppe Rendina aveva scelto di non sottoporsi all’esame, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

In quella occasione, l’imputato – già detenuto in forza della condanna all’ergastolo per il doppio omicidio dei Cirillo – si era limitato a seguire il dibattimento senza rendere dichiarazioni, mentre in aula erano stati ricostruiti i primi passaggi dell’inchiesta che lo vede accusato anche dell’omicidio di Ciociola.

Come risaputo, Rendina è chiamato a rispondere dell’omicidio di Giuseppe Ciociola, 59 anni, agricoltore di Manfredonia, trovato morto in un podere nelle campagne tra Zapponeta e la provinciale per Cerignola.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Ciociola sarebbe stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco esploso alla testa, nelle pertinenze di un terreno agricolo di cui aveva la disponibilità. Sullo sfondo, come emerso già nella fase delle indagini preliminari, ci sarebbero presunti contrasti di natura economica tra la vittima e l’imputato.

A rappresentare in aula i familiari di Ciociola, costituiti parte civile, è l’avvocato Francesco Le Noci del foro di Foggia, che segue fin dall’inizio il procedimento e che, anche in questa fase di stallo, continua a insistere sulla necessità di arrivare a una verità processuale completa, nel rispetto delle garanzie dell’imputato ma anche del diritto alla giustizia della famiglia della vittima.

La prossima data in calendario è dunque quella del 5 dicembre 2025: molto dipenderà da ciò che deciderà, prima di allora, la Corte d’Appello di Bari sull’istanza di ricusazione.