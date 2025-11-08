Pasquale Ciruolo: “Alla Provincia di Foggia va in scena l’ennesimo teatrino politico”

Dure dichiarazioni del consigliere provinciale Pasquale Ciruolo contro l’attuale gestione della Provincia di Foggia, accusata di essere ormai priva di legittimazione politica e istituzionale. “Il teatrino continua – afferma Ciruolo – e anche stavolta il palco è la Provincia, dove un presidente ormai senza numeri e credibilità continua ad aggrapparsi alla poltrona da 11.000 euro al mese”.

Secondo Ciruolo, l’ultimo consiglio provinciale si sarebbe trasformato in una farsa istituzionale, caratterizzata da tentativi di zittire il dissenso e da atteggiamenti “autoritari e arroganti”. “Chi non si piega al pensiero unico – denuncia – viene screditato o interrotto, mentre il presidente arriva perfino a cronometrare gli interventi per limitare la parola a chi osa contestarlo”.

Il consigliere parla di un presidente che avrebbe perso il mandato e la credibilità, ma che “continua a occupare la scena con forzature e mosse disperate, nel tentativo di restare in sella”. A questo, Ciruolo aggiunge la “comparsa improvvisa di un consigliere provinciale-fantasma”, quasi sempre assente fino a ieri, che “oggi si è scoperto improvvisamente ‘responsabile’ e ha prestato la sua presenza a un teatrino vergognoso con interventi contraddittori”.

“Un’esibizione di opportunismo travestito da coscienza civica – prosegue – che dimostra quanto la politica provinciale sia ormai degenerata in una recita mal riuscita”. Ciruolo accusa inoltre il presidente di “negare le proprie stesse dichiarazioni pur di non assumersi responsabilità”, costruendo “trappole procedurali e atti a orologeria” per mantenere potere, visibilità e risorse pubbliche.

“Questa non è politica – conclude Ciruolo – ma arroganza, autoreferenzialità e mancanza di rispetto per le istituzioni e per i cittadini. Chi ama davvero il territorio sa quando è il momento di farsi da parte. Chi resta, aggrappato ai privilegi e ai giochi di palazzo, rappresenta solo il peggiore volto della vecchia politica. Oggi la Provincia di Foggia è guidata dal peggior presidente che la nostra terra abbia mai avuto”.