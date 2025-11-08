Edizione n° 5878

BALLON D'ESSAI

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

TRAFFICI // L’Adriatico Meridionale conferma la sua forza: traffici oltre i livelli pre-pandemia
7 Novembre 2025 - ore  14:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Pasquale Ciruolo: “Alla Provincia di Foggia va in scena l’ennesimo teatrino politico”

TEATRINO Pasquale Ciruolo: “Alla Provincia di Foggia va in scena l’ennesimo teatrino politico”

"Un presidente ormai senza numeri e credibilità continua ad aggrapparsi alla poltrona da 11.000 euro al mese”

Pasquale Ciruolo: “Alla Provincia di Foggia va in scena l’ennesimo teatrino politico”

Pasquale Ciruolo - Fonte Immagine: Facebook, Pasquale Ciruolo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Dure dichiarazioni del consigliere provinciale Pasquale Ciruolo contro l’attuale gestione della Provincia di Foggia, accusata di essere ormai priva di legittimazione politica e istituzionale. “Il teatrino continua – afferma Ciruolo – e anche stavolta il palco è la Provincia, dove un presidente ormai senza numeri e credibilità continua ad aggrapparsi alla poltrona da 11.000 euro al mese”.

Secondo Ciruolo, l’ultimo consiglio provinciale si sarebbe trasformato in una farsa istituzionale, caratterizzata da tentativi di zittire il dissenso e da atteggiamenti “autoritari e arroganti”. “Chi non si piega al pensiero unico – denuncia – viene screditato o interrotto, mentre il presidente arriva perfino a cronometrare gli interventi per limitare la parola a chi osa contestarlo”.

Il consigliere parla di un presidente che avrebbe perso il mandato e la credibilità, ma che “continua a occupare la scena con forzature e mosse disperate, nel tentativo di restare in sella”. A questo, Ciruolo aggiunge la “comparsa improvvisa di un consigliere provinciale-fantasma”, quasi sempre assente fino a ieri, che “oggi si è scoperto improvvisamente ‘responsabile’ e ha prestato la sua presenza a un teatrino vergognoso con interventi contraddittori”.

Un’esibizione di opportunismo travestito da coscienza civica – prosegue – che dimostra quanto la politica provinciale sia ormai degenerata in una recita mal riuscita”. Ciruolo accusa inoltre il presidente di “negare le proprie stesse dichiarazioni pur di non assumersi responsabilità”, costruendo “trappole procedurali e atti a orologeria” per mantenere potere, visibilità e risorse pubbliche.

“Questa non è politica – conclude Ciruolo – ma arroganza, autoreferenzialità e mancanza di rispetto per le istituzioni e per i cittadini. Chi ama davvero il territorio sa quando è il momento di farsi da parte. Chi resta, aggrappato ai privilegi e ai giochi di palazzo, rappresenta solo il peggiore volto della vecchia politica. Oggi la Provincia di Foggia è guidata dal peggior presidente che la nostra terra abbia mai avuto”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO