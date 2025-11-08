Edizione n° 5879

8 Novembre 2025 - ore  13:20

8 Novembre 2025 - ore  14:11

Home // Cronaca // Poligrafico, ‘cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Coppolella’

FOGGIA Poligrafico, ‘cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Coppolella’

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato esprime in un comunicato "il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa"

Auto contro muretto nel Foggiano: muore un 23enne di Troia. Il nome ph enzo maizzi

Auto contro muretto nel Foggiano: muore un 23enne di Troia. Il nome ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato esprime in un comunicato “il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo Coppolella, giovane dipendente della sede di Foggia, scomparso ieri a causa di un incidente stradale. La notizia – si legge – ha colpito con grande dolore l’intera comunità aziendale, che si stringe attorno alla famiglia del giovane collega.

In segno di lutto e rispetto per l’improvvisa e prematura scomparsa il reparto dello stabilimento di Foggia, dove Vincenzo ha lavorato, è stato immediatamente fermato non appena appresa la tragica notizia.

Il presidente Paolo Perrone – conclude il comunicato – l’amministratore delegato Michele Sciscioli e tutti i dipendenti Ipzs esprimono le più sentite condoglianze ai familiari, partecipando con sincera commozione al loro lutto”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

