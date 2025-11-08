L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato esprime in un comunicato “il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo Coppolella, giovane dipendente della sede di Foggia, scomparso ieri a causa di un incidente stradale. La notizia – si legge – ha colpito con grande dolore l’intera comunità aziendale, che si stringe attorno alla famiglia del giovane collega.

In segno di lutto e rispetto per l’improvvisa e prematura scomparsa il reparto dello stabilimento di Foggia, dove Vincenzo ha lavorato, è stato immediatamente fermato non appena appresa la tragica notizia.

Il presidente Paolo Perrone – conclude il comunicato – l’amministratore delegato Michele Sciscioli e tutti i dipendenti Ipzs esprimono le più sentite condoglianze ai familiari, partecipando con sincera commozione al loro lutto”.

