“Le politiche che vogliamo adottare sono quelle di creare, il più velocemente possibile, 200mila posti di lavoro e gli indicatori macro-economici danno ragione a questa mia ipotesi, che è una certezza”. Lo ha detto a Lecce il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, a margine dell’incontro di presentazione della lista di Fratelli d’Italia, alla presenza di Arianna Meloni.

“Naturalmente bisogna spaziare in tutti i segmenti di tutti i settori: dall’agricoltura, all’industria, ma anche – ha aggiunto – commercio, new-economy e digitalizzazione”.

“Bisogna potenziare, una volta per tutte, la sanità. Potenziando la sanità noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini quello che è previsto in Costituzione: la salute. E questo – ha concluso Lobuono – oggi non è più garantito in questa regione”

Riproduzione riservata © Copyright ANSA