Edizione n° 5879

BALLON D'ESSAI

SCHILLACI // Amati attacca Schillaci: “Dice che in Puglia si muore e in Veneto si vive. Decreto o si dimetta”
8 Novembre 2025 - ore  13:20

CALEMBOUR

VAIRA // Rapina a 84enne nel Foggiano. Vaira: “Quadro inquietante, traditi da chi consideravano una figlia”
8 Novembre 2025 - ore  14:11

Puglia: Lobuono annuncia: "Creeremo 200mila posti di lavoro"

200MILA Puglia: Lobuono annuncia: “Creeremo 200mila posti di lavoro”

"Le politiche che vogliamo adottare sono quelle di creare, il più velocemente possibile, 200mila posti di lavoro"

Foggia: incontro tra Luigi Lobuono e gli imprenditori foggiani nella sede di Confindustria

Luigi Lobuono (F.I.) - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

“Le politiche che vogliamo adottare sono quelle di creare, il più velocemente possibile, 200mila posti di lavoro e gli indicatori macro-economici danno ragione a questa mia ipotesi, che è una certezza”. Lo ha detto a Lecce il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, a margine dell’incontro di presentazione della lista di Fratelli d’Italia, alla presenza di Arianna Meloni.
“Naturalmente bisogna spaziare in tutti i segmenti di tutti i settori: dall’agricoltura, all’industria, ma anche – ha aggiunto – commercio, new-economy e digitalizzazione”.

“Bisogna potenziare, una volta per tutte, la sanità. Potenziando la sanità noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini quello che è previsto in Costituzione: la salute. E questo – ha concluso Lobuono – oggi non è più garantito in questa regione”

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

