FOGGIA – Dopo i cinque arresti eseguiti questa mattina in relazione alla violenta rapina avvenuta il 21 ottobre 2024 ai danni di un’anziana di 84 anni a Foggia, la famiglia della vittima rompe il silenzio e affida al proprio legale, l’avvocato Michele Vaira, un messaggio di ringraziamento agli inquirenti ma anche di profonda amarezza per quanto emerso dalle indagini.

«La famiglia Quero, mio tramite, si congratula con i Carabinieri e la Procura per l’eccellente lavoro svolto» dichiara l’avvocato Vaira, difensore della persona offesa.

Il legale sottolinea come, sin dalle prime fasi dell’inchiesta, i familiari abbiano collaborato attivamente indicando agli investigatori quella che, a loro giudizio, poteva essere la pista più concreta da seguire.

«Fin dal primo momento – prosegue Vaira – abbiamo indicato agli inquirenti quella che era, a nostro parere, la pista investigativa da seguire. I successivi accertamenti, svolti anche con l’ausilio di approfondite tecniche forensi, hanno confermato un quadro assolutamente inquietante».

A rendere ancora più dolorosa la vicenda, per la famiglia, è il presunto coinvolgimento di una persona ritenuta fino a poco tempo fa quasi di casa.

«È doloroso constatare che, purtroppo, è stato ad oggi confermato il coinvolgimento di una persona che era stata accolta in famiglia come una figlia» afferma il difensore.

L’anziana vittima, oltre alle conseguenze fisiche della brutale aggressione, porta ancora i segni psicologici di quanto accaduto.

«La mia assistita ha subito un enorme trauma, dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico, che nessun risarcimento e nessuna condanna potrà mai cancellare» conclude l’avvocato Vaira.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, mentre la famiglia, pur nel dolore, esprime fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine.