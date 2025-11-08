Edizione n° 5879

BALLON D'ESSAI

SCHILLACI // Amati attacca Schillaci: “Dice che in Puglia si muore e in Veneto si vive. Decreto o si dimetta”
8 Novembre 2025 - ore  13:20

CALEMBOUR

VAIRA // Rapina a 84enne nel Foggiano. Vaira: “Quadro inquietante, traditi da chi consideravano una figlia”
8 Novembre 2025 - ore  14:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Rapina a 84enne nel Foggiano. Vaira: “Quadro inquietante, traditi da chi consideravano una figlia”

VAIRA Rapina a 84enne nel Foggiano. Vaira: “Quadro inquietante, traditi da chi consideravano una figlia”

La famiglia, attraverso il legale Michele Vaira, ringrazia Carabinieri e Procura dopo i cinque arresti eseguiti questa mattina

Frequentazione extraconiugale, ingegnere di Vieste accusato di maltrattamenti e lesioni: assolto in Appello

AVV. MICHELE VAIRA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Dopo i cinque arresti eseguiti questa mattina in relazione alla violenta rapina avvenuta il 21 ottobre 2024 ai danni di un’anziana di 84 anni a Foggia, la famiglia della vittima rompe il silenzio e affida al proprio legale, l’avvocato Michele Vaira, un messaggio di ringraziamento agli inquirenti ma anche di profonda amarezza per quanto emerso dalle indagini.

«La famiglia Quero, mio tramite, si congratula con i Carabinieri e la Procura per l’eccellente lavoro svolto» dichiara l’avvocato Vaira, difensore della persona offesa.

Il legale sottolinea come, sin dalle prime fasi dell’inchiesta, i familiari abbiano collaborato attivamente indicando agli investigatori quella che, a loro giudizio, poteva essere la pista più concreta da seguire.

«Fin dal primo momento – prosegue Vaira – abbiamo indicato agli inquirenti quella che era, a nostro parere, la pista investigativa da seguire. I successivi accertamenti, svolti anche con l’ausilio di approfondite tecniche forensi, hanno confermato un quadro assolutamente inquietante».

A rendere ancora più dolorosa la vicenda, per la famiglia, è il presunto coinvolgimento di una persona ritenuta fino a poco tempo fa quasi di casa.

«È doloroso constatare che, purtroppo, è stato ad oggi confermato il coinvolgimento di una persona che era stata accolta in famiglia come una figlia» afferma il difensore.

L’anziana vittima, oltre alle conseguenze fisiche della brutale aggressione, porta ancora i segni psicologici di quanto accaduto.

«La mia assistita ha subito un enorme trauma, dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico, che nessun risarcimento e nessuna condanna potrà mai cancellare» conclude l’avvocato Vaira.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, mentre la famiglia, pur nel dolore, esprime fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine.

Foggia, anziana rapinata in casa
Foggia, anziana rapinata in casa
Foggia, anziana rapinata in casa
Foggia, anziana rapinata in casa
Foggia, anziana rapinata in casa: cinque arresti
Foggia, anziana rapinata in casa
Foggia, anziana rapinata in casa
Foggia, anziana rapinata in casa

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO