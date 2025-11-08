L’assessore pugliese rivendica il primato regionale sugli screening genomici neonatali: «Programma unico al mondo, salva vite. Perché non estenderlo a tutta Italia?»

BARI – «Il ministro dice, in sostanza, che in Puglia si muore e in Veneto si vive. Ma sugli screening neonatali è vero esattamente il contrario».

È durissimo l’intervento di Fabiano Amati, assessore e consigliere regionale della Puglia, promotore delle leggi regionali sugli screening neonatali, in replica alla lettera inviata oggi dal ministro della Salute Orazio Schillaci a un quotidiano nazionale.

Secondo il ministro, un cittadino «non può pagare con la salute il fatto di essere nato in Puglia piuttosto che in Veneto». Una frase che Amati interpreta come una generalizzazione ingiusta e offensiva nei confronti del sistema sanitario pugliese.

«Il che vale quanto dire – afferma Amati – che in Puglia si muore o si soffre, mentre in Veneto si vive o si guarisce. Sono parole gravissime, perché dette da un ministro che da un lato dovrebbe risolvere il problema ma che nel caso specifico si dimostra addirittura disinformato su ciò che succede veramente nell’Italia disunita proprio sulla sanità».

«Sugli screening neonatali accade il contrario: in Puglia si vive e si guarisce»

Al centro della replica di Amati c’è il tema degli screening neonatali, ambito in cui la Puglia rivendica un ruolo di apripista a livello internazionale.

«Sugli screening neonatali, per esempio, è vero il contrario: in Puglia si vive e si guarisce e nelle altre regioni si muore o si arriva tardi» sostiene l’assessore.

Amati ricorda come le leggi pugliesi sugli screening genomici neonatali siano considerate, in ambito di sanità pubblica, un unicum a livello mondiale.

«Noi in Puglia, pur tra tanti problemi che non neghiamo, abbiamo registrato un’eccellenza mondiale di sanità pubblica sulla materia più delicata: gli screening genomici» spiega.

Il programma pugliese: 407 geni analizzati e 480 malattie individuabili

Nel dettaglio, Amati evidenzia che in Puglia è attivo un programma avanzato di screening genomico neonatale.

«Non so se il ministro è al corrente – dichiara – che da un po’ di tempo analizziamo 407 geni di tutti i neonati, per individuare tempestivamente 480 malattie per le quali disponiamo di cure. E i risultati sono incredibili: su 16.000 bambini già analizzati, oltre il 90 per cento dei neonati, sono state individuate precocemente decine di gravi malattie, curate prima dell’insorgenza dei sintomi, e centinaia di condizioni di malattia, così da consentire il monitoraggio».

L’assessore sottolinea anche gli effetti positivi estesi ai nuclei familiari:

«L’aver individuato mutazioni sui neonati ha inoltre consentito alle famiglie interessate di effettuare esami genetici per riscontrare l’eventuale familiarità».

Da qui, la definizione di un programma «rivoluzionario»:

«È chiara la forza rivoluzionaria del programma? Ma perché deve essere effettuato solo in Puglia?» incalza Amati.

«Il ministro faccia un decreto o si dimetta»

Per Amati, di fronte a una realtà nazionale ancora profondamente diseguale sul piano dell’accesso alle cure, il compito del ministro non può limitarsi alle prese di posizione sui giornali.

«Cosa dovrebbe fare un ministro in questi casi? Scrivere articoli o proporre un decreto legge per motivi di necessità e urgenza, così da unire l’Italia almeno sugli screening dei bambini?» domanda l’assessore pugliese.

Da qui l’affondo politico:

«E se non propone un decreto legge in una materia salva-vita come gli screening, non sono le dimissioni la soluzione migliore? Per cui un consiglio al ministro Schillaci: o proponga un decreto o si dimetta».

Amati ribalta poi la domanda iniziale del ministro:

«Perché, signor ministro Schillaci, un cittadino deve pagare il fatto di essere nato in Veneto o nelle altre regioni italiane piuttosto che in Puglia?» domanda, capovolgendo il ragionamento espresso nella lettera ministeriale.

«Italia disunita sulla salute, come una roulette russa»

Nella parte conclusiva del suo intervento, l’assessore pugliese allarga il discorso al tema dell’Italia “disunita” sulla salute, con differenze regionali che, a suo dire, arrivano a incidere sulla stessa possibilità di vivere o morire.

«Il ministro proponga un decreto legge per unire l’Italia sulla salute o, altrimenti, se non può, si dimetta e cominci a scrivere sui giornali di essersi dimesso perché è intollerabile l’Italia disunita sulla salute, l’Italia che decide chi vive e chi muore per la fortuna o la sfortuna di nascere a qualche chilometro di distanza, come nel gioco della roulette russa».

Un appello, quello di Amati, che rimette al centro il tema dell’uniformità dei diritti sanitari sul territorio nazionale, chiedendo al governo di tradurre in atti concreti le dichiarazioni di principio sul superamento del “divario tra regioni”.