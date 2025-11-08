In particolare, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio del 2023, l’auto di Calabro fu colpita da alcuni proiettili di fucile.

Entrambi sono accusati di minacce. Vizzino, cognato del calciatore, è ritenuto l’istigatore dell’attentato. Il consigliere regionale respinge ogni accusa.

Al momento risultano ignoti gli esecutori materiali.

In un primo momento la Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva Perez come unico indagato. Il gip aveva disposto un supplemento di indagine che ha portato ad ulteriori accertamenti e alla notifica dell’avviso di fine indagine a carico di Vizzino e Lopez, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. ansa