Edizione n° 5879

BALLON D'ESSAI

SCHILLACI // Amati attacca Schillaci: “Dice che in Puglia si muore e in Veneto si vive. Decreto o si dimetta”
8 Novembre 2025 - ore  13:20

CALEMBOUR

"LA UCCIDO" // “Se non mi arrestate uccido mia moglie”: 48enne si consegna ai carabinieri
8 Novembre 2025 - ore  12:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Spari contro l’auto dell’allenatore, indagato consigliere Puglia

INDAGATO Spari contro l’auto dell’allenatore, indagato consigliere Puglia

In particolare, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio del 2023, l'auto di Calabro fu colpita da alcuni proiettili di fucile.

Fonte: quotidianodipuglia - tribunale lecce

TRIBUNALE LECCE - Fonte: quotidianodipuglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Cronaca // L'inchiesta //
ansa. La Procura di Lecce ha firmato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti del consigliere regionale pugliese uscente e ricandidato per il centrosinistra nella lista ‘Per la Puglia’, Mauro Vizzino, di 44 anni, L’inchiesta riguarda l’intimidazione subita a Melendugno (Lecce), oltre due anni fa, dall’attuale allenatore della Carrarese (serie B), Antonio Calabro.

In particolare, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio del 2023, l’auto di Calabro fu colpita da alcuni proiettili di fucile.

Entrambi sono accusati di minacce. Vizzino, cognato del calciatore, è ritenuto l’istigatore dell’attentato. Il consigliere regionale respinge ogni accusa.
Al momento risultano ignoti gli esecutori materiali.
In un primo momento la Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva Perez come unico indagato. Il gip aveva disposto un supplemento di indagine che ha portato ad ulteriori accertamenti e alla notifica dell’avviso di fine indagine a carico di Vizzino e Lopez, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. ansa

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO