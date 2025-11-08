La patrimoniale è l’imposta più evocata – e temuta – quando i conti pubblici scricchiolano. È un prelievo sul patrimonio, cioè sull’insieme dei beni mobili e immobili posseduti: denaro sui conti correnti, case, azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Può riguardare persone fisiche e società e può essere concepita in forma fissa, uguale per tutti, oppure proporzionale al valore del patrimonio detenuto.

Per molti economisti è il vero “tasto rosso” a disposizione dello Stato: uno strumento cui ricorrere solo in fasi eccezionali – guerre, crisi finanziarie profonde, emergenze sociali – quando le entrate ordinarie non bastano più.

Due volti della patrimoniale: periodica e straordinaria

Esistono due grandi famiglie di imposte patrimoniali. La prima è quella periodica, che colpisce ogni anno il valore dei beni. In questa categoria rientrano già oggi alcuni prelievi ben noti ai contribuenti italiani: l’Imu sulle abitazioni, il bollo sui conti titoli, il bollo auto per i veicoli di proprietà. In questo senso, l’Italia conosce da tempo forme di tassazione sul patrimonio.

Diversa è la patrimoniale straordinaria: un prelievo una tantum, varato in momenti di forte tensione dei conti pubblici per reperire risorse aggiuntive. Di norma viene disegnata in modo progressivo, concentrata sui patrimoni più elevati, proprio per presentarsi come misura “di emergenza” e non come tassa generalizzata.

Imposta, non tassa: cosa cambia

Tecnicamente la patrimoniale è un’imposta, non una tassa. La differenza non è solo linguistica: la tassa è collegata a un servizio specifico (per esempio una pratica amministrativa), mentre l’imposta finanzia in modo indifferenziato la spesa pubblica. Nel caso della patrimoniale l’obiettivo dichiarato è spesso la redistribuzione della ricchezza, attraverso politiche sociali e di welfare.

I favorevoli sostengono che, in tempi di crisi, chiedere un contributo supplementare a chi possiede di più sia una forma di giustizia sociale. I contrari ribattono che si tratta di un prelievo “ingiusto”, perché colpisce beni accumulati con redditi che sono già stati tassati al momento in cui sono stati prodotti.

Le patrimoniali “nascoste” che già paghiamo

Secondo le elaborazioni della Cgia di Mestre, le imposte patrimoniali che gravano oggi sui cittadini italiani valgono complessivamente quasi 50 miliardi di euro l’anno, pari a circa il 2,6% del Pil. Si tratta di un mosaico di voci: oltre a Imu e Tasi, l’imposta di bollo sui conti e sui prodotti finanziari, il bollo auto, le imposte di registro e sostitutive sugli atti, il canone Rai, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta sulle successioni e donazioni, il tributo sulle transazioni finanziarie e quello su imbarcazioni e aeromobili. Un sistema frammentato che, messo insieme, produce un gettito rilevante.

Perché la patrimoniale è tornata al centro del dibattito

Il tema è rientrato con forza nel confronto politico dopo l’annuncio dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre contro la Manovra 2026. Il segretario generale Maurizio Landini ha avanzato l’idea di un “contributo di solidarietà” mirato: prelevare l’1% ai circa 500mila italiani con una ricchezza superiore ai 2 milioni di euro. Secondo le stime del sindacato, una misura del genere potrebbe garantire allo Stato circa 26 miliardi da destinare alla sanità, alla scuola, alle assunzioni nel settore pubblico e all’aumento dei salari più bassi.

Il governo ha respinto nettamente la proposta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo sui social, ha ribadito che l’esecutivo non introdurrà nuove tasse che colpiscano i patrimoni privati o il risparmio degli italiani. “Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra – ha scritto – ma con la destra al governo non vedranno mai la luce”.

Fra chi invoca il “tasto rosso” e chi giura di non sfiorarlo mai, la patrimoniale resta una delle linee di frattura più sensibili del dibattito economico e politico italiano: una leva fiscale potente, che divide profondamente su cosa significhi, oggi, chiedere a tutti di contribuire in modo “giusto” ai conti dello Stato.

