FOGGIA – Trent’anni “dalla parte giusta”, contro l’usura, la paura, l’isolamento. La Fondazione Buon Samaritano celebra il suo 30° anniversario con un grande evento pubblico in programma martedì 11 novembre 2025, alle 17, nel Teatro “Umberto Giordano” di Foggia (ingresso consigliato entro le 16.40).

Una ricorrenza che diventa anche occasione per riflettere su sovraindebitamento, nuove povertà e strumenti di tutela in una provincia tra le più esposte ai fenomeni di illegalità economica.

Dal 1995 un presidio contro usura e solitudine

Nata nel 1995 per volontà dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, la Fondazione Buon Samaritano è oggi uno dei riferimenti più attivi sul fronte del contrasto all’usura e dell’assistenza alle famiglie indebitate. In questi trent’anni ha affiancato migliaia di persone con:

percorsi di accompagnamento e sostegno economico;

campagne di prevenzione e educazione finanziaria ;

iniziative di promozione della legalità ;

partecipazione come parte civile nei processi contro usurai e racket. Il titolo scelto per la serata, “Trent’anni di scelte coraggiose”, vuole riassumere questo cammino fatto di volti e di storie spesso rimaste lontane dai riflettori, ma decisive per restituire dignità a chi rischiava di cadere nelle mani degli strozzini.

L’evento: video, testimonianze e dibattito

La serata si aprirà con un video celebrativo che ripercorre le tappe più significative della Fondazione, dagli esordi alle attività più recenti di prevenzione e supporto.

A seguire, il confronto su “Sovraindebitamento delle famiglie e contrasto all’usura: esperienze in campo e prospettive future”, moderato dalla giornalista Antonella D’Avola, al quale prenderanno parte:

mons. Giorgio Ferretti , arcivescovo di Foggia-Bovino e presidente del Comitato promotore della Fondazione;

Luciano Gualzetti , presidente della Consulta Nazionale Antiusura;

Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; Giuseppe Cavaliere, presidente del consiglio direttivo della Fondazione Buon Samaritano. Spazio anche al linguaggio del teatro con l’attore Michele De Virgilio, che porterà in scena un monologo inedito sui temi della solidarietà e del riscatto personale.

Le conclusioni del ministro Piantedosi

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la cui presenza viene letta come un segnale di attenzione istituzionale verso un territorio che da trent’anni combatte l’usura e il ricatto economico grazie anche all’azione della Fondazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Foggia, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Le testate giornalistiche e gli operatori dell’informazione sono invitati ad accreditarsi inviando una mail a info@fondazionebuonsamaritano.com.

Con questa giornata di festa e riflessione, la Fondazione Buon Samaritano rilancia il proprio impegno: continuare a essere un presidio di giustizia e umanità in una provincia che chiede risposte concrete contro usura, solitudine e povertà.