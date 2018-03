Manfredonia, inaugurata XVIII Mostra presepiale (Ftgallery)

Inaugurazione XVIII Mostra presepiale (benedetto monaco)

Manfredonia – NEL giorno dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre 2014, sono stati inaugurati a Manfredonia, dal Vescovo e dal Sindaco della città, gli inediti presepi dell’Associazione italiana amici del presepe. La mostra è giunta alla diciottesima edizione, coinvolgendo gli artisti dell’associazione ed alcune scuole aderenti all’iniziativa del presepe più bello. Dopo un’attenta panoramica il visitatore si accorgerà che i presepi presenti in una sala della Chiesa Santa Maria delle Grazie sono tutti belli ed ognuno si distingue per lo stile del presepista e di quanto ha voluto rappresentare. Anche uno dei più semplici realizzato dal sottoscritto verrà abbinato ad un racconto natalizio di prossima pubblicazione per poterne dare adeguata significazione. (A cura di Benedetto Monaco – benedetto.monaco@gmail.com) FOTOGALLERY BENEDETTO MONACO

































(A cura di Benedetto Monaco – benedetto.monaco@gmail.com)

