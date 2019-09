Il radiotecnico Armando Puddu di Manfredonia (FOTO-VIDEO)

Di:

Manfredonia. Armando Puddu 84 enne di Manfredonia è un perito elettrotecnico di vecchio stampo. Diplomato presso l’Istituto “Saverio Altamura” di Foggia ha lavorato per vent’anni come elettrotecnico di sala presso la “Lanerossi” di Foggia. Il suo maestro che lo ha avviato al lavoro di radiotecnico è stato un certo Alberto Lombardi di Manfredonia. Questi emigrò tanti anni fa per lavoro prima in Arabia Saudita e poi in Canada. E’ stato altresì operatore cinematografico presso l’Arena Giardino Pesante e Cinema Fulgor di proprietà dei fratelli Pesante e presso l’Arena San Lorenzo. Per anni ha gestito un’attività commerciale in via dei Magazzini, dove vendeva elettrodomestici e nel contempo riparava radio antiche e nuove e apparecchi televisivi.

Tra le sue qualificate competenze e capacità tecniche spicca quella della riparazione e riattivazione di antiche radio in disuso. Forse uno dei pochi tecnici in provincia di Foggia in grado di cimentarsi e rimettere in funzione tutti i tipi di apparecchi radiofonici obsoleti.

Nel suo piccolo laboratorio in via Torre dell’Astrologo si recano anche tecnici locali per chiedergli consigli su alcune riparazioni e sul funzionamento di alcuni strumenti tecnici da lavoro.

Una persona garbata, Armando Puddu, che alla sua età, ormai per hobby, si reca tuttora ogni pomeriggio (tranne il sabato e la domenica) presso il suo laboratorio, dove trascorre i suoi pomeriggi riattivando antiche radio e riparando apparecchiature televisive varie. Il radiotecnico “u radotecche” sipontino, utilizza per il suo lavoro antichi testi di elettronica sui quali sono riportati una infinità di schemi elettrici. A conclusione della mia intervista, così mi riferiva, Puddu: “quando vengo nel mio laboratorio, mi sento bene ed è in questo luogo che mi sento ancora utile per la società. Quando sono andato a intervistarlo stava riattivando un’antica Radiomarelli del 1957.

VIDEO



FOTOGALLERY



PUBBLICITA’



(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)