Di:

“Lettera al comandante dei Carabinieri di Manfredonia (FG)

Gentile comandante dell’arma dei Carabinieri di Manfredonia,

Le scrivo per porre alla sua attenzione quanto accaduto questa mattina (8 Dicembre 2018) alle 12:30 presso il vostro comando.

Sono rientrato a Manfredonia questo week end e così ho colto l’occasione per recarmi nella masseria di mia proprietà. Al mio arrivo mi sono ritrovato danni alla porta d’ingresso, in quanto risulta forzata, con la zanzariera rotta ed i vetri interni rotti. Per fortuna al momento i malviventi non sono riusciti ad entrare in quanto c’è una seconda porta. Così dopo essermi ripreso dallo spavento, da buon cittadino, ho pensato che fosse mio DOVERE sporgere denuncia e così mi sono recato alla vostra stazione all’ora su indicata. All’ingresso, dopo aver disquisito con uno dei suoi uomini su chi fosse il proprietario dell’immobile, in quale comune si trovi lo stesso e quali fossero i danni subiti, sono stato invitato a tornare domani per sporgere denuncia.

Le ricordo che anche mio padre qualche anno fa era stato “messo” alla porta dai suoi carabinieri e, solo dopo l’intervento del suo legale che ha segnalato l’inconveniente a Roma, è riuscito a presentare la denuncia.

Visto che nelle prossime ore ripartirò per lavoro Le comunico che non sporgerò alcuna denuncia.

Voglio però porLe due interrogativi visto che sono gli stessi che nelle prossime ore invierò al comando generale a Roma tramite PEC:

un cittadino può sporgere denuncia in tali casi? O debbo prima aspettare che i ladri entrino in casa per recarmi al vostro comando?

In caso affermativo vorrei sapere quali sono i giorni e gli orari di ricevimento al pubblico visto che i ladri ce li ho nell’immobile ogni 2/3 mesi, così almeno la prossima volta evito di arrecarvi fastidio.

Sicuro di una sua risposta in merito Le auguro una buona giornata”.

(Cittadino, Manfredonia 08.12.2018)