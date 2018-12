Di:

Un’intervista diversa dalle altre. Nessun artista questa volta a raccontarci di sé e della sua creatività, ma un’intera famiglia che, colpita dal dolore più grande, decide di avere coraggio e, nonostante tutto, di continuare il dialogo con chi aveva deciso di andare, con Dio e con il mondo.

Mauro e Piera, un uomo e una donna, un marito e una moglie, i genitori di due splendidi ragazzi. Una famiglia semplice, nell’accezione più sana e bella, di un piccolo centro abitato del Canavese.

Tutto finisce e comincia la sera del 27 dicembre.

“Ciao pa'” il saluto della piccola Miky prima di uscire di casa per una serata con gli amici. Mauro non avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe ascoltato la voce della sua Miky.

Nulla sarebbe stato più come prima.

Ricordo di aver appreso la notizia a mille chilometri di distanza. Non conoscevo Miky, né la sua famiglia. Nonostante ciò, ne rimasi sconvolta. Una giovane donna aveva deciso di porre fine alla sua vita. Il salto nel vuoto dal ponte che ogni giorno attraverso nel mio tragitto casa- lavoro.

Ho incontrato Mauro qualche mese fa e in quell’occasione, davanti ad un caffè e tanta commozione, ho ricevuto la bozza del libro che Mauro e la sua famiglia avevano deciso di scrivere e pubblicare.

“Non sarà mai un addio. Ciao Miky” il titolo ma anche il contenuto. Dolore, certo! Accettazione, sì! Ma soprattutto tanto coraggio, tanta speranza nelle parole di Mauro e di Piera. Il mio invito é alla lettura di questo libro e per chi è vicino alla partecipazione alla sua presentazione giovedì 6 dicembre alle ore 21.00 a Forno Canavese.

1 – Mauro, solitamente la prima domanda è su tre parole che rappresentano il mio interlocutore. Questa volta sarò io a darti tre parole e vorrei una tua riflessione su ognuna di esse. CORAGGIO, ACCETTAZIONE E TRASFORMAZIONE.

Queste tre parole sono per me e la mia famiglia molto importanti perché hanno dato un senso al nostro andare avanti tra lacrime e dolore e nello stesso tempo sono molto pesanti perché ogni giorno io e mia moglie le dobbiamo ripetere come un mantra.

CORAGGIO. Dal momento in cui abbiamo dovuto affrontare la separazione da Miky, è stato tutto una prova di coraggio, dal semplicemente uscire di casa per espletare le azioni di vita comune fino al tornare a relazionarci con le persone. Un coraggio che abbiamo dovuto con fatica trovare in noi stessi.

ACCETTAZIONE. Avere la consapevolezza che nostra figlia è ormai lontana e accettare la sua non presenza è stata e lo è tuttora la parte più difficile da accettare anche se lei in qualche modo ci fa sentire la sua vicinanza con messaggi a noi familiari.

TRASFORMAZIONE. Questa è forse la parola più difficile ma anche la più appagante: riuscire a trasformare il buio che si annida tra le pieghe del nostro cuore in colori che ridiano tono alla vita, trasformare tutta la rabbia che a volta emerge in consapevolezza che non tutto cio che succede a volte ha una risposta logica.

2 – “NON SARA’ MAI UN ADDIO. CIAO MIKY”. Avreste potuto scegliere un altro modo per esprimere il dolore, il coraggio, l’accettazione e la non rassegnazione. Invece avete scelto la scrittura. Come è nato questo progetto. Quale la molla che vi ha spinti a credere che fosse la strada da percorrere?

Iniziammo entrambi a scrivere, ognuno con una certa riservatezza e sorta di vergogna, i nostri pensieri e ciò che avremmo ancora voluto raccontare a Miky: mia moglie in un diario, io attraverso facebook, la piattaforma a cui Miky affidava i suoi pensieri di ragazzina scrivendoli attraverso il suo cellulare. Fu proprio questa la molla che fece scattare in me l’idea di continuare a tenere vivo in qualche modo questo mezzo di trasmissione del pensiero. Non avevo la minima idea se lei avesse mai potuto leggere davvero, ma sinceramente questo poco contava. Poter scrivere a lei in quel modo mi portava a pensare che lei fosse partita soltanto per un lungo viaggio e questo mi doveva bastare! Dall’unione dei miei pensieri a quelli di Piera, è nata l’idea di raccogliere tutto in un libro e di portarlo a conoscenza di quanti vivono una situazione di dolore e di malattia.

3 – “Con un esile filo di voce ti chiedo perdono” Inizia cosi la tua preghiera a Dio, contenuta nel libro. Un Dio che è filo conduttore con Michela, un Dio a cui ti rivolgi come Padre perchè lui ti perdoni. Mauro, ti chiedo di sviscerare il tuo rapporto con la fede e con Dio. Come questo ha aiutato te e la tua famiglia nel vostro percorso.

La Fede non è nata dopo la terribile tragedia da cui siamo stati travolti, ma si è sicuramente ampliata e modificata. Inizialmente abbiamo entrambi vacillato molto sul credere ancora a qualcosa di Superiore. Perché mai colui che fino al quel momento ci aveva condotti per mano ora ci stava togliendo una parte fondamentale di noi stessi? Di quali peccati ci eravamo macchiati per meritare tale punizione? Poi con il tempo abbiamo ritrovato la strada che conduce a Dio, abbiamo fatto pace con lui e in lui ci rifugiamo tuttora per superare i tanti sensi di colpa che ci accompagnano ancora consapevoli che un giorno per noi sarà tutto più chiaro e saremo a conoscenza della grande verità di cui siamo alla ricerca, noi semplici peccatori.

4 – Mauro, il male di vivere. Io e te ne abbiamo parlato e i nostri occhi erano gonfi di pianto. So che il tuo obiettivo non è solo quello di ricordare Michela, ma senti l’esigenza di essere testimonianza di coraggio per chi attraversa o ha attraversato il tuo stesso dolore. La reazione alla perdita di un figlio è intima, non giudicabile e diversa da persona a persona. Ti lascio pagina bianca. Il tuo messaggio a genitori e figli.

Già! Ricordo bene quando ne abbiamo parlato, le parole stentavano ad uscire.

Parlare di Miky ancora adesso non è mai semplice. Devi sempre lottare con quel nodo alla gola che ti farebbe scappare via ogni volta, ma scappare non è mai la soluzione giusta in nessun caso. Raccontare di Miky è per noi una certezza del bene che ci siamo voluti, una prova incancellabile del nostro passato ricco di ricordi meravigliosi ma anche dolorosi, raccontare di Miky per far sì che nulla vada sprecato. La nostra testimonianza può servire a lenire altri dolori, a portare quel messaggio di Speranza di cui l’umanità intera non può fare a meno. Noi non ci sentiamo di dare consigli a chi sta soffrendo per la malattia della depressione, che è stata la causa della nostra tragedia, che la cura migliore sia quella farmacologica piuttosto che quella omeopatica o di rivolgersi a persone di chiesa piuttosto che psicoterapeuti. Ci interroghiamo tutti i giorni, ma rimaniamo lì con le nostre incertezze. Ognuno deve trovare da sé la via giusta verso la cura e la guarigione senza mai sottovalutare o peggio ancora ignorare! Non potremo mai capire, ma sapremo accettare. Il domani per tutti sarà sempre un nuovo giorno: PERCHE’ LA VITA E’ SPERANZA E SEMPRE RICOMINCIA!

grazie Mauro

Rosanna