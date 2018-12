“Prossima apertura dello Sportello Welfare a Carapelle e Stornara”

Di:

Cerignola. Prossima apertura dello Sportello Welfare nei comuni di Carapelle e Stornara. In tali comuni sono stati infatti eseguiti già i sopralluoghi per l’individuazione dei locali da adibire a tale servizio.

“Prima di Natale sarà inaugurato lo sportello Welfare a Carapelle. Per Stornara non abbiamo ancora individuato una data, ma sicuramente l’attivazione avrà luogo nei primi mesi del 2019. Per Ordona, Stornarella, Orta Nova individueremo i locali e definiremo l’attivazione dello sportello nel corso del prossimo anno”.

L’iniziativa parte da Cerignola, comune capofila dell’ambito territoriale di riferimento e comprende anche i Cinque Reali Siti. Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, Rino Pezzano, vicesindaco e assessore alle politiche sociali del comune di Cerignola.

“Si tratta di un servizio di ambito. Non deriva da richieste dei singoli comuni, ma si tratta di un servizio programmato per l’ambito”.

A spiegare i dettagli proprio il Presidente dell’Ambito, Rino Pezzano.

“Avviato a Cerignola già dal 21 marzo 2018 perché comune capofila, lo Sportello comprende al suo interno i servizi del PUA (porta unica di accesso), il Segretariato sociale e l’Orientamento al lavoro e tutti i servizi di Ambito. A Cerignola, per esempio, il servizio di orientamento al lavoro si produce attraverso il concreto inserimento nel sistema del lavoro. L’utente può cioè accedere allo sportello, predisporre il suo curriculum attraverso l’aiuto di personale qualificato ed esperto, tale curriculum viene inserito così in piattaforma per la ricerca del possibile lavoro. Sono stati già realizzati a Cerignola circa due inserimenti nel mondo del lavoro da quando il servizio orientamento è attivo, ossia da ottobre 2018”.

All’interno dello sportello Welfare, inoltre, vengono gestiti anche i servizi di RED e REI.

Il ReD è una misura di inclusione sociale, si tratta del cosiddetto Reddito di Dignità regionale, misura di integrazione del reddito definita “universalistica” poiché possono accedervi tutte le persone che si trovino in difficoltà tali, anche temporanee, da essere al di sotto di quella soglia economica minima per una esistenza almeno accettabile.

ll REI, Reddito di inclusione sociale, è un sussidio contro la povertà che parte dal governo Gentiloni. E’ composto da due parti: un assegno mensile e un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo che è una forma di sussidio non universale, rivolto cioè solo a chi si trova in situazioni di particolare difficoltà.

Attraverso questi due servizi, il cittadino che presenta requisiti come uno stato di disoccupazione da diverso tempo, una determinata fascia ISEE, viene aiutato ad inserirsi in un particolare percorso di inclusione sociale per un periodo determinato.

“Questo” sottolinea Pezzano “rappresenterà un’opportunità dal punto di vista remunerativo, perché saranno corrispostI sussidi sulla base di specifici parametri, e per la possibilità di venire a conoscenza di offerte di lavoro tra quelle più consone al curriculum del richiedente”.

Lo sportello è situato in una struttura fisica, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì.

Quella di Cerignola si trova a piano terra del Municipio locale e prevede anche uno spazio per le associazioni. Sarà dotato di circa 2-3 postazioni di lavoro per ciascuno dei Cinque Reali Siti”.

Daniela Iannuzzi