Serie A. Juventus inarrestabile

I bianconeri superano l’Inter 1 – 0 e continuano a macinare record in vetta alla classifica della Serie A TIM. Quindici partite, delle quali quattordici vinte e una sola pareggiata, contro il Genoa in casa. La Juventus stacca i nerazzurri di 14 punti e solo il Napoli, pur sconfitto a Torino nello scontro diretto, pare poter tenere il passo della capolista.

Questa sera la formazione di Spalletti ha disputato comunque una buona partita specialmente nel primo tempo, quando solo il palo ha fermato la conclusione di Gagliardini al termine di un’azione manovrata che aveva coinvolto Icardi e Politano. Anche nel secondo tempo, sempre sullo zero a zero, gli stessi Politano e Icardi si erano trovati in posizione ottima per calciare a rete, ma il loro passarsi la palla aveva permesso a Chiellini di rimediare all’errore iniziale di Matuidi. Scampato il doppio pericolo la Juventus ha poi via via preso il campo, passando in vantaggio al 66′ con un tocco sotto porta di Mandzukic su cross di Cancelo. Dopo lo svantaggio Spalletti ha inserito gli altri attaccanti a sua disposizione (Keita e Martinez), ma la sua formazione si è allungata senza riuscire a creare palle gol, ed è stata invece la Juventus che nel finale di gara ha legittimato la vittoria che l’ha proiettata a 43 punti, in una corsa sempre più solitaria a caccia di altri primati da superare.

