Asl Foggia “Il futuro assieme: tra umanizzazione e digitalizzazione”

Torna il tradizionale appuntamento con la, in programma i prossimi, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, in via Michele Protano a Foggia.

Tema dell’edizione di quest’anno è “Il futuro assieme: tra umanizzazione e digitalizzazione”.

Nel corso della prima giornata si parlerà di innovazione e digitalizzazione; umanizzazione dell’accoglienza e nuovi modelli di gestione del front office; riorganizzazione della rete oncologica provinciale; screening di prossimità; management del benessere organizzativo.

“La Conferenza dei Servizi di quest’anno – spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – si svolgerà all’insegna della dinamicità, in sintonia con le tematiche affrontate. La nostra Azienda ha avviato un complesso processo di riorganizzazione e di digitalizzazione per rispondere alle esigenze di una provincia oltremodo complessa. Tutto ciò, per migliorare la qualità dell’assistenza e, lì dove è possibile, portare salute direttamente dove le persone vivono. In questo ci aiutano le innovazioni tecnologiche”.

Previsti collegamenti in diretta con diverse postazioni aziendali distribuite sul territorio per illustrare le potenzialità del teleconsulto. In collegamento da Casalvecchio di Puglia sarà la squadra del “Mammomobile”, operativa per tutto il corso della giornata sui Monti Dauni.

La giornata offrirà, inoltre, l’occasione per presentare il progetto “Accoglienza-Hospitality”. Avviato dalla Direzione Generale, il progetto rivoluziona le modalità di accoglienza dell’utenza e rende i luoghi d’attesa, di cura e di assistenza più ospitali e a misura di persona.

In anteprima saranno presentati i nuovi locali che ospiteranno il C.Or.O. (Centro di Orientamento Oncologico) di San Severo, realizzati secondo le linee guida del progetto.

La giornata di mercoledì 11 dicembre sarà dedicata, invece, al dialogo e al confronto proattivo con le Associazioni per il miglioramento dei Servizi.