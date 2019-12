Bari, Vivarini “Davvero complimenti ai ragazzi”

«Voglio fare i complimenti ai ragazzi; una partita che avevamo preparato nei minimi dettagli, sono stati bravi a mettere in pratica quanto avevamo provato in settimana. Una bella vittoria davvero, importante perchè noi non possiamo permetterci passi falsi.

Prendiamo tutto il buono e il bello di questa gara e c’è tanto di positivo; la strada è questa, ma abbiamo da lavorare per sistemare e crescere ancora. Uno dei migliori primi tempi del mio Bari, la prima parte di gara si avvicina molto a quello che voglio. Abbiamo creato tanto, siamo riusciti a segnare due bei gol in fase di sviluppo ad un avversario che subisce sempre poco, ben delineato e definito; siamo stati molto concentrati sulle marcature preventive, non abbiamo concesso nulla nella prima frazione; il loro gol casuale, una perla di Emerson che può capitare.

Accendiamo l’entusiasmo intorno a questa squadra perchè quello che stanno facendo questi ragazzi è davvero importante; manca un pizzico per diventare grandi, crescere in mentalità e certezze, ma non guardiamo sempre e solo gli aspetti negativi, guardiamo alle tante cose positive. La classifica la guardiamo più avanti, godiamoci quello di buono che i ragazzi stanno facendo. Complimenti alla curva e al pubblico che ci hanno caricato e sostenuto, ci hanno dato forza.

Nella ripresa loro hanno cambiato disposizione e trovato qualche varco in più; noi abbiamo perso qualche sicurezza e siamo tornati a fare qualcosa che non dovevamo, ma siamo riusciti a rispondere e portare a casa una vittoria importante. Davvero complimenti ai ragazzi».