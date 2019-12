“Ce l’avremmo fatta ad emergere dal fallimento dell’ex Enichem senza Biagio Azzarone?”

“Ogni tanto mi chiedo: ce l’avrei fatta, ce l’avremmo fatta ad emergere dal fallimento dell’Enichem senza

L’ultima volta è stato varcando il cancello della Sisecam, della fenice industriale sorta dalle ceneri della Manfredonia Vetro, a sua volta edificata laddove era il petrolchimico.

In quella fabbrica, allora si chiamava così, lavorava e lottava Biagio Azzarone.

Lavorava per la sua famiglia, lottava per i suoi compagni con addosso la crescente consapevolezza che quel sistema produttivo non avrebbe retto molto a lungo. Il radicarsi e radicalizzarsi della coscienza ambientalista insieme all’impetuoso avvio della globalizzazione erodevano mese dopo mese le fondamenta del colosso della chimica italiana.

Ogni anno un pezzo della produzione veniva meno. Ogni anno qualcuno dei compagni di Biagio non tornava in fabbrica.

Arroccarsi a difesa di un impianto ormai vocato alla chiusura non avrebbe avuto alcun senso. Di qui la scelta di essere protagonista, non semplice spettatore, del progetto di re-industrializzazione che si andava definendo grazie alla concertazione tra sindacati e imprese, la programmazione dal basso, i fondi europei, i governi territoriali e nazionali.

Biagio Azzarone ha speso tutte le sue energie e la sua intelligenza per garantire i diritti di chi il posto rischiava di perderlo e di chi voleva guadagnarlo, per mediare gli inevitabili conflitti tra parti che avevano obiettivi diversi e parlavano dialetti differenti.

Il suo sguardo è sempre stato limpido, il suo sorriso ha rassicurato e sostenuto i tanti messi di fronte a percorsi mai battuti prima per arrivare ad ottenere sviluppo, lavoro, benessere per la nostra comunità.

E tra i tanti c’ero anche io, che con Biagio ho condiviso il privilegio di cambiare in meglio la piccola porzione di mondo affidatami.

Sì, a distanza di 20 anni dalla sua scomparsa resta ancora più radicata la convinzione che senza lavoratori, sindacalisti, cittadini come Biagio Azzarone non ce l’avremmo fatta ad emergere da quella crisi economica e occupazionale. Non ce l’avremmo fatta a diventare protagonisti del nostro destino”.

A cura di Paolo Campo, Avvocato

Attuale consigliere regionale pugliese del Partito Democratico