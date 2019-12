Dalla Lega il sostegno alla libertà educativa con l’aiuto della Regione

“La difesa e la promozione della libertà di scelta educativa è una battaglia culturale e politica di straordinaria importanza. Una sfida che la Lega ha intrapreso a tutti i livelli, in particolare sul piano amministrativo ed in ogni parte d’Italia. Da questo punto di vista l’approvazione da parte del consiglio comunale del programma degli interventi per il diritto allo studio per l’anno 2020 e per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione consente finalmente a Foggia di fare un passo in avanti su questo terreno”.

Ad affermarlo sono i componenti del gruppo consiliare della Lega Salvini Puglia al Comune di Foggia Salvatore de Martino e Concetta Soragnese.

La proposta avanzate dal gruppo consiliare della Lega è stata sostenuta e condivisa dal sindaco Franco Landella e dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Claudia Lioia. “Si tratta di un lavoro che si consolida con un accrescimento della dotazione dei posti nido e di posti in strutture per la prima infanzia relativamente alla fascia di età sino ai 3 anni. Attenzione è riservata alla fascia di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, quella delle scuole materne, per la quale è stata prevista una richiesta di finanziamento maggiore alla Regione Puglia, per un ammontare di 384.000 euro, finalizzata alla copertura delle spese di gestione in quota parte delle scuole dell’infanzia in modo da poter assicurare anche per questa fascia di età un sostegno più strutturato alle famiglie foggiane, che potranno scegliere così in maniera libera l’istituto al quale iscrivere i propri figli. senza differenze di ceto sociale e fascia reddituale”.

“Un risultato politico che inaugura una stagione nuova e che difende un principio” sottolineano i consiglieri comunali della Lega Salvini Puglia “troppo spesso ignorato – che ora sta alla Regione Puglia non calpestare, dimostrando di averne cura con i fatti e non con le parole – consolidando il sistema nella fascia di età fino a 6 anni, che può e deve muoversi in una logica di cooperazione tra la scuola statale, le paritarie comunali e le paritarie private convenzionate senza scopo di lucro, dentro una logica di sussidiarietà reale e concreta”. “Sostenere il sistema educativo vuol dire non soltanto investire sulle giovani generazioni, ma anche supportare un segmento della nostra economia cittadina, come dimostra il fatto che le scuole paritarie convenzionate per la fascia da 0 a 6 anni sono circa 50, frequentate da 1500 alunni, al cui interno trovano piena occupazione oltre 500 persone, di cui le donne rappresentano qualcosa come il 95%”.