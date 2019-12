Foggia e Bach: perché No?

, il Festival Internazionale della vocalità, con la partecipazione dell’ensemble vocale “I Belcantisti”. L’ensemble vocale è coordinato dal Maestro Maria Gabriella Cianci e dal Maestro Davide Longo, che da lungo tempo offrono questo progetto alla loro città.

Le composizioni che hanno articolato la serata musicale, i Lieder, venivano eseguite nella famiglia Bach, con l’accompagnamento dello stesso Sebastian o di un figlio. Si dice che alcune pagine siano il prodotto del lavoro dei figli.

Il significato era chiaro: la famiglia è educatrice e prosecutrice di rituali comunitari di colloqui con l’Assoluto. Con un abbandono fiducioso nell’aiuto e nella presenza divina. La famiglia educante. Intuizione perfetta.

I Lieder si innestano in una importante produzione di musica sacra, in qualche modo oggi non divulgata per come meriterebbe. Bach è “esercizio insuperabile di musica per il suo assoluto rigore, per capire definitivamente con la ragione e col cuore di cosa parliamo quando parliamo di musica”: questo il giudizio del Maestro Maria Gabriella Cianci, che li pratica e li propone da almeno trent’anni con la piena collaborazione del Maestro Davide Longo. Non solo o non proprio intrattenimento, dunque, ma meditazione solenne sui testi rivolti a Qualcuno di più grande di noi umani, in armonia con la musica che sottolinea la bellezza di questo incontro, anche misterioso e quasi mistico, con il divino. Lontano da ogni frivolezza. “Hausmusik”, la musica domestica. Ordine. Saggezza. Compassione. Il dolore della vita mitigato dalla speranza dell’incontro con Cristo. La richiesta di aiuto a Gesù e la fiducia che questa richiesta sarà esaudita soprattutto a livello psicologico, se non di vero e proprio miracolo. La pace dell’anima come conquista in questa vita.

Il canto dei Lieder accompagnava nei secoli passati la parola del Signore con una efficacia in qualche modo superiore all’ascolto delle omelie, che costituiscono da sempre la più praticata diffusione del Verbo.. La capacità di ascolto dei canti incide, in modo indelebile, nella mente e nel cuore dei fruitori frasi forse anche ripetitive ma che, proprio nella loro ripetitività, sono garanzia di verità; e il dono dell’ascolto della musica supererebbe in efficacia l’ascolto anche visivo della omelia affidata alle sole parole e di stampo, si diceva, più tradizionale. La predicazione infatti si concentra sul messaggio, certamente anche abbracciando molta componente emotiva di chi parla e di chi ascolta; ma il canto rappresenta, senza mediazione la mediazione del predicatore, l’unione con il divino, il contatto specialissimo che solo la musica poteva garantire alle parole con le quali l’Uomo prega.

Canto espresso (anche) in tedesco. Canto del popolo. Non più solo il latino, dunque, ma la lingua parlata dalla gente nella realtà quotidiana. Una rivoluzione, questa della scelta della lingua nazionale, portata a compimento all’interno della chiesa, cui la chiesa “cattolica” darà a sua volta contro risposte, nella conferma della Messa e anche con alcune aperture. Ora la gente che partecipa al rito sacro secondo la prospettiva dei canti bachiani ha una sua azione attiva e non di semplice ricettore passivo di quanto era prima svolto esclusivamente dagli addetti alla celebrazione del culto, i sacerdoti.

Non è da trascurare, inoltre, un’altra funzione attribuita dagli studiosi ai Lieder al momento della loro gestazione e della loro lunga e ricca tradizione: quella di garantire la celebrazione liturgica in zone di campagna dove le parrocchie erano lontane dai grandi centri abitati. E dove canti sostituivano degnamente parti del Rito.

Tutto questo è stato offerto alla città di Foggia. E gli ascoltatori hanno percepito l’importanza dell’aura che si respirava, al di là della conoscenza del tedesco, di cui il Maestro Maria Gabriella Cianci presentava sempre il contenuto nella nostra lingua.

Una vigilia della festa liturgica dell’Immacolata di grande impatto spirituale per il pubblico che ha affollato la sala Fedora, in un periodo del calendario ecclesiastico in cui si viene a contatto con i grandi interrogativi della fede. In un percorso che liturgicamente troverà la sua massima espressione nella Pasqua e nel mistero della Resurrezione, che è il più profondo atto di fede che viene richiesto ai credenti.

Foggia è sede di eccellenza in campo musicale, sia quello di più facile ascolto e quello di livello diciamo più alto e proposto in pochissime città.

Rientra la presenza di studiosi, di professionisti, di allievi del territorio in ambiti di eccellenza nella voci con cui le statistiche sono solite qualificare il livello di vita delle città ? E’ corretto dire di no. Perché se così fosse, Foggia risalirebbe molti posti nella scala di paragone con le altre città italiane, una scala costruita sulla base di voci standard di misurazione della qualità della vita., che, escludendo alcuni settori, non consentono una lettura a più ampio raggio delle potenzialità di un territorio.

E probabilmente si avrebbe una conoscenza nazionale e non solo nazionale di questa nostra città per campi di eccellenza su cui cade solitamente il silenzio, a confronto con il chiacchiericcio della cronaca, spesso della cattiva cronaca, certamente vera, ma non l’unica realtà che ci connota.

L’offerta della stagione “Bel Canto inOpera” dà il suo ideale appuntamento in prossimità del Natale, ancora con Bach ma con ben altro programma, pronto a riservare sorprese anche nel terzo appuntamento di un programma difficilmente riscontrabile altrove. Ieri il dono più grande è aver avuto il privilegio di ascoltare la voce e l’esibizione al pianoforte del Maestro Maria Gabriella Cianci, che ha interagito con i suoi Allievi preparatissimi come solo i veri educatori sanno fare. Un esempio di cultura “vissuta” in tempi in cui lamentiamo un po’ ovunque il vuoto e la superficialità. La scuola con i suoi veri educatori forgia inevitabilmente cittadini di alta responsabilità civica. Anche questo si respirava nella cornice incantevole della sala Fedora, autentico salotto culturale della città.