La Lazio supera la Juventus: prime crepe per Sarri

che si impone in rimonta 3 – 1 sulla Juventus, portandosi a soli 3 punti in classifica dai bianconeri.

La sconfitta della squadra di Sarri, finora imbattuta, fa felice anche l’Inter, che nel turno in cui pareggia in casa riesce ad allungare sulla seconda. E’ stata una gara dai due volti, con la Juventus a farsi preferire nella prima frazione e la Lazio ad imporsi nella seconda.

Pronti via e si capisce che non sarebbe stata una sfida senza gol, col diagonale di Immobile fermato da De Ligt e il tiro a giro di Dybala neutralizzato da Strakosha. Ripartenze, duelli a viso aperto, gioco molto verticale e ritmo alto, ci sono stati da subito gli ingredienti per una gara di alto spettacolo.

La Juventus passa in vantaggio con un tocco di Ronaldo dopo una bella azione corale con assist finale di Bentancur, il migliore dei suoi finchè è rimasto in campo. Al 40′, infatti, il centrocampista ha lasciato il posto a Emre Can per infortunio. Poco dopo la Lazio, con un colpo di testa di Luiz Felipe su perfetto cross di Luis Alberto, ha pareggiato. Il gol realizzato allo scadere di tempo manda la Lazio galvanizzata negli spogliatoi, ed infatti nella ripresa ripartono a mille gli uomini di Inzaghi.

L’episodio che indirizza il match arriva al 69′, quando Cuadrado ferma Lazzari lanciato in contropiede verso la porta e viene espulso. Con un uomo in più i padroni di casa ci credono e spingono alla ricerca della vittoria. Al 74′ ancora Luis Alberto inventa un assist perfetto per Milinkovic-Savic, che stoppa all’interno dell’area di rigore il traversone dalle retrovie e sigla il 2 – 1. La Juventus sbanda, la Lazio affonda, con Correa steso dal portiere in area. Dal dischetto Immobile si fa parare il tiro, e poi ancora Szczesny respinge la ribattuta del centravanti. Sarri prova la carta Higuain, ma nel recupero arriva il tris di Caicedo ad avviare la festa della Lazio, alla settima vittoria consecutiva in Serie A TIM.

fonte lega serie a