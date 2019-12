L’Atalanta vince con una doppia rimonta

Un’

un pò distratta riesce nel finale ad avere la meglio sull’Hellas Verona. Il 3 – 2 per i padroni di casa arriva con una doppia rimonta sui gol di

, in giornata di grazie. L’attaccante dell’Hellas sblocca il risultato al 23′ su un’azione contestata dai padroni di casa per come viene battuta la rimessa prima del gol, ma l’arbitro non ravvisa irregolarità.

Dopo il cambio forzato di Ilicic per infortunio (28′) è proprio il subentrato Malinovskyi a pareggiare sul finire del primo tempo con una conclusione all’incrocio dal limite. Al 57′ tocca ancora a Di Carmine portare avanti i suoi, mentre il secondo pareggio è firmato da Muriel al 64′ su rigore.

Dopo i tentativi di Gomez respinti dall’ottimo Silvestri gli scaligeri, in dieci dall’86’ per il doppio giallo di Dawidowicz, capitolano al 3′ minuto di recupero, con il tocco di Djimsiti su assist di Toloi. L’Atalanta recupera terreno sulla Roma, distante ora un solo punto, mentre l’Hellas Verona resta a centro classifica con 18 punti.

fonte lega serie a