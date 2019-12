Manfredonia. Impianto di Acquacoltura “Fish Project Farm”, atto Regione

Bari, 08 dicembre 2019. ““: con recente determina del dirigente Servizio Via e Vinca della Regione Puglia del del 30 ottobre 2019, ci si è espressi sulla “Richiesta attivazione verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi. Proponente: Fish Project Farm scarl”.

Da qui, con il citato atto, è stato determinato di “escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso in data 24.09.2019, il progetto di “realizzazione di un impianto di piscicoltura con allevamento in gabbia. Golfo di Manfredonia” proposto da Fish Project Farm scarl, a condizione che siano ottemperate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella documentazione di progetto, con particolare riferimento alla predisposizione di un opportuno piano di monitoraggio da sottoporre a valutazione dell’ARPA, in fase ante operam, al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza”.

DET_274_30_10_2019