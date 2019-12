Manfredonia. Successo per il Premio Nazionale “Virgo Fidelis”

Lettera di ringraziamento del Presidente.

“Scrivo oggi, a qualche giorno di distanza dal 30 novembre 2019, questa lettera per esprimere il più sentito ringraziamento per l’apprezzabilissimo aiuto che ci avete fornito in questo evento e nella perfetta riuscita della stessa per ringraziarVi di aver creduto nella manifestazione e che ci avete aiutato nella perfetta riuscita della stessa.

Il Premio Nazionale VIRGO FIDELIS appena trascorso è scivolato via lasciando in tutte le persone, che a diverso titolo hanno partecipato alla manifestazione, una certezza e cioè quella di essere stati protagonisti di un “evento”, destinato rapidamente ad entrare nel cuore di tutti.

Il successo della manifestazione riconosciuto in maniera integrale dai protagonisti, andato oltre ogni più rosea aspettativa è il frutto di giorni di lavoro, è la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo.

Non è stato semplice organizzare tutto quanto, la pressione è stata tanta ma la volontà di non deludere ed accontentare tutti, ancora di più.

Desidero ringraziare :

Emanuela Folliero e Francesco Mogol, presentatori dell’evento;

Ten.Col. Nicola Abbasciano del Com/do Prov.le Carabinieri di Foggia;

Don Maurizio Patriciello, parroco della terra dei fuochi di Caivano;

Capitano di Vascello Francesco Marino della Brigata San Marco;

Pierpaolo Mascione per la defunta Luisa Fantasia, uccisa dalla mafia;

Prof. Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università di Foggia;

Dott. Michele Giuliani, Direttore Generale della C.S.S. di San G. Rotondo;

D.ssa Vittoria Gualano responsabile delle politiche sociali di San Marco in Lamis;

Antonietta D’Anzeris, insegnante;

Prof. Fabrizio Tommaso, direttore S.C. chirurgia plastica Ircss Crob di Rionero in Vulture;

Dott. Domenico Dragone, dirigente medico neuropsichiatria infantile Asl di Benevento ;

Dott. Raffaele Pio De Nittis, imprenditore nel campo della sanità privata;

sig. Donato Taronna di Monte Sant’Angelo,già assessore alla legalità;

Dott. Francesco Squillace, responsabile area emergenza sanitaria per la riorganizzazione del servizio in Puglia;

Premio speciale i faraglioni di Mattinata (opera realizzata dallo scultore di Mattinata Prof. Lorenzo Di Mauro).

Tenente Follo alla memoria, ritirato dalla moglie Maria Festa;

Gen.le Brig.(r) Antonio Rizzacasa;

Gen.le Brig.(r) Angelo Chirico;

Colonnello Tommaso Tattesi,

Colonnello Umberto Tamborrino;

Ten. Colonnello Giorgio Naselli;

Maggiore Guglielmo Federico Maria Fazio;

Capitano Andrea Miggiano;

Capitano Pier Giuseppe Zago, ritirato dal luogotenente Paolo Narducci.

Premio speciale San Michele Arcangelo per il Colonnello Nicola Lorenzon, assente per inderogabili motivi istituzionali, ritirato dal Ten.Colonnello Nicola Abbasciano e donato dal Sig. Donato Taronna, famosissimo panificatore della terra Garganica, della Puglia e vice presidente nazionale dei panificatori d’italia.

Presenti in sala i sindaci, vice sindaci ed assessori di:

Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Zapponeta.

Presenti gli On.li Antonio Tasso e Michele Bordo.

Per la Regione Puglia era presente il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Avv.to Giandiego Gatta;

Presenti i Comandanti Stazione Carabinieri di Mattinata, Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Rappresentanze dell’Arma in servizio, Dirigente e Vicario dell’I.T.E. “G. Toniolo”, Direttivo Sezionale ANC di Manfredonia e rappresentanze della vicine Sezioni ANC.), molti soci, studenti dell’ITE, con rappresentanze docenti e cittadini di Manfredonia ed al Comitato Organizzativo.

Tutti i volontari/e della A.N.C. della Sezione di Manfredonia, per il loro fattivo contributo.

Un grazie speciale a tutti gli artisti che hanno partecipato, da parte dell’intera Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia-”

Il Coordinatore Provinciale e Presidente della Sez. A.N.C. di Manfredonia

Dott. Michele Trotta