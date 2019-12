Manfredonia. “Un ultimo sforzo per eradicare la Poliomelite”

Ora basta poco così per raggiungere questo obiettivo, l’appello del Rotary club di Manfredonia è di concorrere tutti a questo progetto. Il 12 dicembre hanno organizzato al Regiohotel Manfredi, ore 19,00, un concerto con il violinista Mario di Nonno e del pianista Alberto Nardella. Ogni anno, infatti, il Rotary international organizza la giornata dedicata a “End Polio Now”, e per questo motivo ogni club Rotary sul pianeta è chiamato a partecipare con una raccolta fondi che farà confluire le risorse nel progetto internazionale: il 12 dicembre il club Rotary di Manfredonia organizza un concerto per raccogliere i fondi che saranno inviati unitamente alla cifra che annualmente il club stanzia autonomamente per far fronte a questo sogno che si sta realizzando attraverso un’azione intensiva di vaccinazioni in Africa e Asia che non trova requie.

Dal 1988 grazie al progetto “End Polio now” promosso dal Rotary International con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Unicef, i casi di poliomelite nel mondo si sono ridotti del 99,99 per cento. Grazie ad una intensa campagna di vaccinazioni il virus della polio è stato praticamente sconfitto sul pianeta Terra, ma attualmente ci sono ancora due nazioni dove ci sono alcuni casi di poliomielite, e fino a quando non ce ne sarà nemmeno uno la polio non potrà dirsi eradicata.

Insomma, a meno che non sradichiamo la polio totalmente, entro 10 anni potremmo vedere fino a 200.000 nuovi casi ogni anno, in tutto il mondo. Oggi la malattia è endemica in soli 2 Paesi, ma a meno che non raggiungiamo tutti i bambini con il vaccino, nessun bambino sarà al sicuro ovunque esso sia.

Sconfiggere per sempre la poliomielite significa permettere ai bambini africani e asiatici di provare ad avere una vita normale, che non sommi ai problemi che già hanno un ulteriore flagello virale. Significa garantire che anche l’Europa e i paesi occidentali non rischino il ritorno di un virus che ha fatto incredibili danni fino a qualche anno fa anche a casa nostra.

Il Rotary club di Manfredonia, con il presidente Andrea Pacilli, vi aspetta il giorno 12: una piccola partecipazione per un grande risultato.