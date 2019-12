L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale pubblica i dati aggiornati al III trimestre 2019 sul numero passeggeri e tonnellate di merci in ingresso (I) e in uscita (U) dai porti di Bari, Barletta, Brindisi, Manfredonia e Monopoli. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.