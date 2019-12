Sim Manfredonia C5, occasione persa

L’inizio della ripresa è come quello della prima frazione. La Sim C5 Manfredonia ha un approccio forte e dopo solo 50 secondi fa 3a0. Riondino pescato ancora da Boutabouzi, si vede respingere in angolo da Soso, il tiro a botta sicura. Sugli sviluppi dell’angolo susseguente Dani Aguilera indovina l’angolo giusto ed aumenta il vantaggio locale. Tuoto spinge avanti i suoi, non avendo più nulla da perdere, ed al 6’11” Menini di testa riesce a superare Lupinella , fino a quel momento insuperabile, accorciando le distanze. Gli ospiti provano a spingere ulteriormente per riaprire la contesa ma Lupinella e Boutabouzi sono miracolosi rispettivamente su Bassani e Silon. I sipontini tengono botta e sembrano chiuderla al 12’43” quando La Torre va via in banda, conclude e sulla respinta di Soso, come un rapace Ganzetti conquista la palla e viene atterrato. Rigore trasformato dal pivot marchigiano, e 4a1. Gli ospiti tentano il tutto per tutto con il 5° di movimento e al 15’22”, Bassani dalla distanza gonfia la rete, riportando a galla i propri compagni. Riondino sfiora la quinta rete, facendo tutto bene, tranne la conclusione sulla corsia laterale, ma è solo una variazione sul tema. Il Real Rogit ci crede e al termine di una bella manovra, Arciadiacone ben imbeccato va in rete e riapre il match. I minuti finali sono di sofferenza per gli atleti sipontini e per i tifosi sugli spalti, ed ancora una volta a 24 secondi dalla fine, un errore in marcatura e una gestione della palla non corretta, costa la vittoria ai padroni di casa. De Luca regala ai suoi la rete del pareggio e la vetta della classifica. Per la banda Monsignori, 2 punti persi, più che 1 punto guadagnato. Una vittoria che sul campo i sipontini avrebbero probabilmente meritato, come giusto premio ad una prestazione, per gran parte del match coriacea. I soliti errori purtroppo recidivi nel finale di gara, e lo scotto d’inesperienza da pagare alla categoria, al cospetto di avversari che non perdonano, non lo hanno consentito. La Sim Manfredonia sale a 15 punti in classifica e sarà impegnata, sabato 14 dicembre prossimo, nuovamente al Palascaloria, con il Futsal Melilli

Sim Manfredonia C5 : Lupinella, La Torre, Spano, Boutabouzi, Jesè, Trimigno, Riondino, Gaku, Soloperto, Aguilera, Ganzetti, Murgo.

Real Rogit: Soso, De Luca, Campana G., Arcidiacone, Silon Junior, Menini, Bracci, Barbieri, Dalle Molle, Bassani, Castrogianni, Campana D.

Reti: 2’33” Gaku,6’49 Ganzetti, st 0’50 Aguilera 6’11 Menini 12’43” Ganzetti rig. 15’22″Bassani, 16’27” Arcidiacone, 19’46” De Luca

Ammoniti: Aguilera, Gaku, Menini, Silon

Espulso. Campana D.

Arbitro 1: Sig. Stefania Candria sez Teramo Arbitro 2 : Sig. Stefano Lavanna sez. Pesaro Crono : sig. Antonio D’Addato sez. Verona.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco