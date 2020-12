Ascoli Satriano e Carapelle dicono no alla zona arancione di Emiliano

Orta Nova, 08 dicembre 2020. Ascoli Satriano e Carapelle non ci stanno e dicono ‘no’ alla zona arancione. Sbottano i rispettivi sindaci attraverso le pagine Facebook dedicate e decisi promettono ai loro concittadini di chiedere al più presto un chiarimento diretto con Michele Emiliano.

L’ordinanza del presidente della Regione Puglia, la n. 448, il pomo della discordia.

Questa, in estrema sintesi, stabilisce che, a partire dall’8 dicembre e fino al 14 dello stesso mese, solo alcuni comuni delle province di Foggia e di BAT, oltre ad alcune aree del barese, sono da intendersi come zona arancione, con obbligo di rispettare le restrizioni che ne conseguono. Situazione diversa per il resto della Puglia, classificata come zona gialla, e quindi sottoposta a restrizioni meno stringenti, peraltro come risulta nell’ultimo dpcm presentato dal capo del governo, Giuseppe Conte, il 3 dicembre, e operativo dal 4 dicembre scorso al 15 gennaio 2021.

“Nei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano nell’ordinanza in questione – permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta ‘area arancione’, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificherà, si passerà anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L’ordinanza è stata preventivamente concordata con il Governo”.

Umberto di Michele però non condivide e dichiara dalla sua pagina Facebook di avere contattato personalmente il presidente Emiliano e di avere esposto formalmente la sua richiesta di revoca della zona arancione per Carapelle: “Sono consapevole e convinto che la tutela della salute sia il bene primario da salvaguardare” le sue parole “ma che questa per essere ottenuta debba essere perseguita con un’azione costruttiva, condivisa e organica”.

La decisione della regione sarebbe basata, secondo il primo cittadino di Carapelle, su dati obsoleti forniti dall’Asl per mezzo della Prefettura e discordanti con i dati in possesso dello stesso comune che indicherebbero una forte riduzione del numero dei contagi nell’ultima settimana. Ragione per cui non avrebbe fondamento la classificazione realizzata nell’ordinanza di Emiliano. E nemmeno andrebbe trascurato, ancora secondo di Michele, l’effetto di “un’inutile ghettizzazione” della comunità di Carapelle e delle sue attività rispetto a quelle dei comuni limitrofi, non rientrati nella stessa zona arancione.

Questo perché, evidenzia il sindaco, la realtà di Carapelle è intessuta in quella dei Cinque Reali Siti (Orta Nova, Ordona, Stornarella, Stornara e Carapelle, appunto), un bacino di 40.000 abitanti strettamente correlati da relazioni familiari, umane e lavorative. Anche più risentito appare nei toni il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone. “Sarebbe stato istituzionalmente opportuno che il presidente Emiliano avesse invitato alla videoconferenza, tenuta prima di emanare l’ordinanza, i sindaci dei comuni interessati. Chi ha rappresentato Ascoli Satriano e gli altri comuni? Chi è quel signore che ha parlato a nome del nostro comune e cosa ha detto?”.

La ratio di Sarcone sarebbe nel fatto che ingiusto risulterebbe “che dovranno rimanere chiusi ristoranti nel territorio del comune di Ascoli Satriano mentre potranno restare aperti ristoranti situati a soli tre o quattro chilometri di distanza” solo perché collocati in comuni diversi e non classificati come zona arancione.

Inoltre, fa notare il primo cittadino di Ascoli Satriano, se l’obiettivo era contenere l’impatto sul sistema sanitario, allora “Emiliano non ha tenuto conto del fatto che tutti i comuni della provincia di Foggia fanno riferimento agli stessi ospedali”, ossia gli ospedali Riuniti del capoluogo di provincia. Insomma, Emiliano, secondo Sarcone, avrebbe potuto coinvolgere i sindaci e concordare direttamente con essi le eventuali misure e restrizioni specifiche.

A cura di Daniela Iannuzzi