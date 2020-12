Avv. Sassano: “Tribunale sospende DPCM di CONTE”

Bari, 08 dicembre 2020. Come dicevo in un post su Facebook di poco tempo fa, i DPCM fatti da CONTE per emergenza Covid19, a mio modesto parere, sono illegittimi, difettano di motivazione, e (a mio modesto parere ) sono anche incostituzionali; il 4 dicembre 2020 il Tribunale Amministrativo del Lazio, con Ordinanza n. 7469, su ricorso di alcune persone ha sospeso ovvero ha concesso la sospensiva al DPCM del 3 novembre 2020 fatta da Giuseppe Conte( Presidente del Governo), rinviando la discussione del merito del provvedimento impugnato. Io credo che tutti o DPCM fatti da CONTE sono censurabili, quantomeno per difetto evidente di motivazione e illogicita manifesta.

Consigliere Comunale Avv. Sassano Costantino Valentino