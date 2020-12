“Ciao zio Angelo”, muore ex calciatore Manfredonia

Manfredonia, 8/12/2020 – “Quando ti presentavi a qualcuno, dicevi a tutti con orgoglio che ti chiamavi come me…, ma in realtà sono io che mi chiamo come te, come l’amato fratello del mio papà, e ne sono andato sempre fiero. E se è vero che nomen omen, è incredibile la stessa testardaggine, l’essere un po’ brontoloni ma buoni, e soprattutto la passione che entrambi abbiamo coltivato per il Manfredonia Calcio. Tu facesti parte della squadra negli anni ’60 ed io ne diventai il presidente negli anni Duemila. Tante volte mi avevi raccontato con entusiasmo degli incontri nella fossa dei leoni indossando la maglia della tua città e quando ne presi le redini, il nostro legame divenne più intenso: mi coprivi di consigli, ma non mancavano anche le critiche nei momenti difficili. Eri sempre presente, anche nelle trasferte più lontane. Sono felice di averti potuto regalare in quel periodo molte soddisfazioni. Vederti sorridente e felice era per me una gioia. Ricordo che all’indomani del derby vinto con il Foggia in serie C1, toccasti il cielo con un dito. Quello stesso cielo, caro zio, che oggi ti ha accolto. Mi manchi già e sono sicuro che da lassù veglierai su di me e continuerai a guidarmi.

Arrivederci zio! Salutami papà”.