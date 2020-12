Foggia. “Come leggere e contrastare il fenomeno mafioso”

Foggia, 08 dicembre 2020. A Cerignola non si ferma il “cantiere di antimafia sociale” del progetto “La strada”. Il 9 dicembre 2020 riprenderà la formazione delle giovani beneficiarie, con un modulo dedicato alla raccolta e alla elaborazione dei dati del contesto.

L’obiettivo degli incontri è quello di condividere la percezione del concetto di mafiosità e di creare strumenti in grado di rilevare la conoscenza che la comunità ha del fenomeno. “Le giovani corsiste, studentesse del liceo scientifico ‘Einstein’ e dell’ITC ‘Alighieri’ di Cerignola, saranno stimolate a produrre idee dal basso. Saranno orientate – spiegano gli operatori del progetto – in un percorso di acquisizione di informazioni e di elaborazione di modelli di intervento che siano concreti. Non azioni utopistiche, ma innesti progettuali che potranno vederle protagoniste del cambiamento possibile”.

Il calendario formativo – ripensato in modalità a distanza, nel rispetto della normativa anti-covid – proseguirà nel 2021 con incontri sulla geopolitica della mafia e sulla storia del movimento dell’antimafia. Nel mese di febbraio sono in programma appuntamenti sul tema delle mafie in Puglia, con focus sulle organizzazioni criminali e momenti di approfondimento sui beni confiscati alle mafie. Appena possibile, riprenderanno anche le visite guidate e i laboratori, finalizzati alla valorizzazione della conoscenza dei beni comuni inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il progetto, vincitore dell’avviso regionale “Cantieri innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”, è promosso dall’Associazione Temporanea di Scopo che vede il Comune di Cerignola in qualità di ente capofila e un nutrito partenariato composto da Comune di Foggia, CSV Foggia, Cooperativa sociale Medtraining e Altereco.