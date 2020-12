Forza Nuova: “La nostra solidarietà ai ristoratori foggiani”

Foggia, 08 dicembre 2020. ‘Più la caduta di un impero e vicino, più le sue leggi sono folli’.

Mai come in questo momento la frase di Marco Tullio Cicerone sembra fotografare ciò che sta succedendo in Puglia. I ristoratori foggiani all’indomani del passaggio da zona anancione a zona gialla avevano sperato di arginare le perdite fin qui subite, ed invece è arrivata subito la doccia fredda, alcuni comuni della murgia, della Bat e della provincia di Foggia ripassano da zona gialla a zona arancione, da qui nasce la rabbia, assolutamente legittima dei ristoratori foggiani, che nella serata di lunedì hanno bloccato il traffico in corrispondenza della prefettura di Foggia.

Forza Nuova esprime solidarietà a questa importante categoria del tessuto produttivo foggiano, indica in Emiliano e l’assessore Lopalco, nel PD e nel movimento cinque stelle nonché nel silenzio assordante dell’opposizione del centro destra, questo ennesimo schiaffo agli imprenditori ed ai lavoratori. Mancanza di programmazione, pressapochismo e dilettantismo elevato all’ ennesima potenza fanno sì che secondo questa armata Brancaleone, che risponde al nome di classe politica foggiana, indichino nel settore della ristorazione i rischi del contagio per Covid.

Ci chiediamo a cosa sia servito chiedere ai ristoratori di dimezzare i clienti nei ristoranti, distanziare i tavoli, provvedere alla sanificazione, prendere nomi e cognomi dei clienti per poi non farli lavorare, questa non è prevenzione e schizofrenia vera e propria, per questo Forza Nuova chiede al Prefetto che questa gente venga ascoltata, non sono criminali e gente che vuole solo lavorare. (nota stmapa)