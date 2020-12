Hackerano impianto stereo a Vieste: “gemiti di piacere”, imbarazzo tra i passanti

Vieste, 08 dicembre 2020. Durante la conferenza streaming sulle prospettive turistiche di Vieste, organizzata ieri pomeriggio, delle persone intervenute alla riunione e che in un secondo momento hanno indossato un passamontagna, hanno disturbato l’incontro con diverse azioni puerili (parolacce, musica ad alto volume, scritte volgari sullo schermo condiviso). Questo non è bastato per i simpatici malintenzionati perché subito dopo, calata la sera, è stato manomesso l’impianto di filodiffusione, installato lungo le vie del paese, sostituendo le musiche natalizie con un audio a “luci rosse”.

La Vice-sindaca Rossella Falcone ha scritto in un post su Facebook: “Mi chiedo: ma delle simili bravate cosa hanno prodotto? Sinceramente pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile e che ritengano divertente compromettere una riunione in cui si parla dello sviluppo turistico del nostro paese nell’interesse economico di tutta la cittadinanza – in un periodo di grande crisi – mi rammarica molto. Ad ogni modo si provvederà a sporgere le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti. Come concludere? L’intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no.”

Intanto, l’azione degli “ignoti” ha già spopolato sul Web. Se per i “simpatici malintenzionati” era questo l’intento, probabilmente ci sono riusciti.